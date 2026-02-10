Szívszorító pillanat: így búcsúzott Fenyő Miklós lánya édesapjától

Fenyő Miklós halála sokkolta a hazai közönséget, családja és rajongói is gyászolják a legendás Hungária-énekest. Február 10-én végre sor került a temetésre, amelyet teljes titokban, a legközelebbi barátok és a család jelenlétében tartottak a Farkasréti temetőben. A szertartáson könnyek közt mondott beszédet Fenyő Miklós lánya – írja a Bors.

Fenyő Miklós lánya megható beszédet mondott a temetésen – Fotó: Bors

Könnyek között búcsúzott Fenyő Miklós lánya

A Farkasréti temetőben rendezett szívbemarkoló szertartáson Diána, Fenyő Miklós lánya beszédet mondott apja emlékére. Könnyeivel küszködve így búcsúzott:

Szeretlek, drága medvém!

A család, a Hungária tagjai és a zenésztársak együtt idézték fel a legendás énekes életét és pályáját. A gyász fájdalmában Diána beszéde és a család jelenléte emlékeztet mindenkit Fenyő Miklós örökségére, amely dalaiban tovább él.

Képeken Fenyő Miklós temetése – Ilyen volt a fájdalom csendje

Megrendült csend és méltóságteljes hangulat lengte be február 10-én a Farkasréti temetőt. Fenyő Miklós temetése nem nyilvános szertartás keretében zajlott, ahol családtagok, barátok és pályatársak búcsúztak a magyar könnyűzene ikonikus alakjától.