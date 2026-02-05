Őrült nők...vagy csak nagyon dühösek a férjükre?

Jeszenszky Zsolt műsora, a Politikai Hobbista ismét komoly témákat helyez előtérbe. Nicki Minaj, Fenyő Miklós, Magyar Péter és Irán is előkerül. De természetesen nem maradhat ki a liberális elmebaj újabb elrettentő példája sem.
A Politikai Hobbista nem csak sehol másutt nem látható videókat mutat be hétről hétre, de a széles körben ismert hírekkel, eseményekkel kapcsolatban is különleges részleteket, elemzéseket, megközelítéseket mutat be.
Az eheti témák többek között:
- Fenyő Miklós nem állt be az SZDSZ-es károgók sorába - ezért megérdemelt egy pár perces megemlékezést a Hobbistában is.
- Magyar Péter börtönviselt cigánybűnözőket vezényelt Lázár János rendezvényére - és ezzel a tisztességes cigányokat is lejáratja.
- Justin Trudeau Katy Perryvel sétálgatott Davosban, amikor számonkérték rajta a Covid alatt hozott zsarnoki intézkedéseit.
- Nicki Minaj elmondta az őszinte véleményét az illegális bevándorlókról, ezért máris rárontott a liberális véleménymaffia.
- Iránban a rezsim már a 8-12 éves gyerekeket is terrorizálja.
- Az egyik őrült liberális nő térden állva csókolgatja a feketék csizmáját, a többi egy erdőben ordít a fákkal - a férjük helyett.
