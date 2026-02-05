Őrült nők...vagy csak nagyon dühösek a férjükre?

A Politikai Hobbista nem csak sehol másutt nem látható videókat mutat be hétről hétre, de a széles körben ismert hírekkel, eseményekkel kapcsolatban is különleges részleteket, elemzéseket, megközelítéseket mutat be.

Az eheti témák többek között:

Fenyő Miklós nem állt be az SZDSZ-es károgók sorába - ezért megérdemelt egy pár perces megemlékezést a Hobbistában is.

Magyar Péter börtönviselt cigánybűnözőket vezényelt Lázár János rendezvényére - és ezzel a tisztességes cigányokat is lejáratja.

Justin Trudeau Katy Perryvel sétálgatott Davosban, amikor számonkérték rajta a Covid alatt hozott zsarnoki intézkedéseit.

Nicki Minaj elmondta az őszinte véleményét az illegális bevándorlókról, ezért máris rárontott a liberális véleménymaffia.

Iránban a rezsim már a 8-12 éves gyerekeket is terrorizálja.