Megrendült csend a Farkasréti temetőben: végső búcsút vettek Fenyő Miklóstól

Az eseményen megrendült csend, koszorúk és fehér léggömbök jelezték azt az életigenlő energiát, amelyet évtizedeken át közvetített. Fenyő Miklós halála az egész magyar zenésztársadalmat megrázta, rajongók és kollégák országszerte emlékeztek rá – számolt be róla az Index.

Fotó: MW Bulvár

Fenyő Miklós búcsúztatója és öröksége

A ravatalozó előtt már órákkal a szertartás kezdete előtt gyülekeztek a gyászolók, hogy csendben leróják tiszteletüket. Barátok és zenésztársak felidézték a közös fellépéseket, a rock and roll felszabadító erejét és az évtizedeken át tartó barátságokat. A művész korábban tüdőgyulladás miatt kórházi kezelésre szorult, amelyből ugyan felépült, de a szövődmények komoly megpróbáltatásokat okoztak. Végül január 31-én a legenda örök búcsút mondott a földi életnek

A legmélyebb fájdalommal tudatjuk veletek, hogy Miklós a hajnali órákban örökzöld álomba szenderült... Zenéje, dalszövegei, színdarabjai, könyvei, az egész szellemisége örökre velünk marad. A család kéri, hogy a média, és a közösségi oldalakon megnyilvánulók tiszteljék gyászukat!

– volt olvasható a zenész halálhírét közlő gyászhírben.

Fotó: Bors

Fenyő Miktlós családtagjai láthatóan megrendülten érkeztek a helyszínre. A ravatalozóban nagyjából félszáz igazán kozeli hozzátartozó volt jelen - írja a Bors.

Pályatársait és rajongóit lesújtotta a hír

Halálhírére zenészek és közéleti szereplők sorra osztották meg együttérző üzeneteiket. Sírva emlékezett Charlie: „Nagyon szerettem Mikit” – A Hungária egykori frontembere gyászában törött hangon idézte fel barátja és kollégája személyét, kiemelve, hogy nemcsak pályatársat, hanem lelki társat is veszített el Fenyő Miklós halálával.

Az Origo több alkalommal is foglalkozott azzal, hogyan emlékeznek meg Fenyő Miklós pályatársai a közös munkáról és barátságról. Korda György és Balázs Klári is megosztotta saját emlékeit és együttérzését, hangsúlyozva Fenyő Miklós életművének és személyiségének generációkon átívelő hatását.

Rajongói február 6-án közös gyertyagyújtással emlékeztek meg róla a Hősök terén.