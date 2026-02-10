Képeken Fenyő Miklós temetése – Ilyen volt a fájdalom csendje

A Fenyő Miklós temetése során a ravatalozó környékét koszorúk, mécsesek és fehér léggömbök borították, amelyek az életigenlő szellemiséget jelképezték, amely a művész egész pályáját végigkísérte. A szertartás zártkörű volt, a család kérésére a nyilvánosság kizárásával, mégis sokan már órákkal korábban megjelentek, hogy csendben leróják tiszteletüket.
A gyászolók között zenésztársak, barátok és régi munkatársak idézték fel a közös fellépéseket, a rock and roll felszabadító erejét és azt a karizmát, amely generációkat kötött össze. Fenyő Miklós nemcsak előadóként, hanem emberként is maradandó nyomot hagyott maga után.
Galéria – megrendítő pillanatok Fenyő Miklós temetéséről
A képeken visszaköszön a döbbent csend, a lehajtott fejek és az a kimondatlan fájdalom, amely az egész magyar zenésztársadalmat megrázta. A fehér léggömbök lassú mozgása, a koszorúk sokasága és a ravatalozó előtti némaság mind azt üzenték: egy korszak zárult le.
Megrendült csend a Farkasréti temetőben: végső búcsút vettek Fenyő Miklóstól
A magyar könnyűzene egyik legmeghatározóbb alakjától vettek végső búcsút február 10-én a Farkasréti temetőben, családtagok, pályatársak és meghívott vendégek jelenlétében. A méltóságteljes, nem nyilvános szertartáson Fenyő Miklós munkássága és emberi nagysága előtt tisztelegtek mindazok, akik közel álltak hozzá.
Fenyő Miklós és a Hungária: innen indult a legenda
A magyar könnyűzene történetében kevés olyan előadó akad, aki egy teljes korszak hangulatát tudta meghatározni. Fenyő Miklós a rock and roll hazai arcává vált, és zenéjével generációk számára teremtett felismerhető stílust és életérzést.