Képeken Fenyő Miklós temetése – Ilyen volt a fájdalom csendje

A Fenyő Miklós temetése során a ravatalozó környékét koszorúk, mécsesek és fehér léggömbök borították, amelyek az életigenlő szellemiséget jelképezték, amely a művész egész pályáját végigkísérte. A szertartás zártkörű volt, a család kérésére a nyilvánosság kizárásával, mégis sokan már órákkal korábban megjelentek, hogy csendben leróják tiszteletüket.

Megrendült csend a Farkasréti temetőben – Fenyő Miklós temetése képekben

Fotó: Markovics Gábor / Markovics Gábor

A gyászolók között zenésztársak, barátok és régi munkatársak idézték fel a közös fellépéseket, a rock and roll felszabadító erejét és azt a karizmát, amely generációkat kötött össze. Fenyő Miklós nemcsak előadóként, hanem emberként is maradandó nyomot hagyott maga után.

Galéria – megrendítő pillanatok Fenyő Miklós temetéséről

A képeken visszaköszön a döbbent csend, a lehajtott fejek és az a kimondatlan fájdalom, amely az egész magyar zenésztársadalmat megrázta. A fehér léggömbök lassú mozgása, a koszorúk sokasága és a ravatalozó előtti némaság mind azt üzenték: egy korszak zárult le.