Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elképesztő: a világ nagyhatalmai Budapestre látogatnak

Gyász

Képeken Fenyő Miklós temetése – Ilyen volt a fájdalom csendje

farkasréti temető

Képeken Fenyő Miklós temetése – Ilyen volt a fájdalom csendje

58 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megrendült csend és méltóságteljes hangulat lengte be február 10-én a Farkasréti temetőt. Fenyő Miklós temetése nem nyilvános szertartás keretében zajlott, ahol családtagok, barátok és pályatársak búcsúztak a magyar könnyűzene ikonikus alakjától.
Link másolása
Vágólapra másolva!
farkasréti temetőtemetésFenyő Miklós

A Fenyő Miklós temetése során a ravatalozó környékét koszorúk, mécsesek és fehér léggömbök borították, amelyek az életigenlő szellemiséget jelképezték, amely a művész egész pályáját végigkísérte. A szertartás zártkörű volt, a család kérésére a nyilvánosság kizárásával, mégis sokan már órákkal korábban megjelentek, hogy csendben leróják tiszteletüket.

Fenyő Miklós temetése,Eltemették Fenyő Miklóst, EltemettékFenyőMiklóst, Fenyő Miklós, FenyőMiklós, temetés, 2026.02.10.
Megrendült csend a Farkasréti temetőben – Fenyő Miklós temetése képekben
Fotó: Markovics Gábor / Markovics Gábor

A gyászolók között zenésztársak, barátok és régi munkatársak idézték fel a közös fellépéseket, a rock and roll felszabadító erejét és azt a karizmát, amely generációkat kötött össze. Fenyő Miklós nemcsak előadóként, hanem emberként is maradandó nyomot hagyott maga után.

Galéria – megrendítő pillanatok Fenyő Miklós temetéséről

A képeken visszaköszön a döbbent csend, a lehajtott fejek és az a kimondatlan fájdalom, amely az egész magyar zenésztársadalmat megrázta. A fehér léggömbök lassú mozgása, a koszorúk sokasága és a ravatalozó előtti némaság mind azt üzenték: egy korszak zárult le.

Eltemették Fenyő Miklóst, EltemettékFenyőMiklóst, Fenyő Miklós, FenyőMiklós, temetés, 2026.02.10.
Eltemették Fenyő Miklóst, EltemettékFenyőMiklóst, Fenyő Miklós, FenyőMiklós, temetés, 2026.02.10.
Eltemették Fenyő Miklóst, EltemettékFenyőMiklóst, Fenyő Miklós, FenyőMiklós, temetés, 2026.02.10.
Eltemették Fenyő Miklóst, EltemettékFenyőMiklóst, Fenyő Miklós, FenyőMiklós, temetés, 2026.02.10.
Eltemették Fenyő Miklóst, EltemettékFenyőMiklóst, Fenyő Miklós, FenyőMiklós, temetés, 2026.02.10.
Eltemették Fenyő Miklóst, EltemettékFenyőMiklóst, Fenyő Miklós, FenyőMiklós, temetés, 2026.02.10.
Eltemették Fenyő Miklóst, EltemettékFenyőMiklóst, Fenyő Miklós, FenyőMiklós, temetés, 2026.02.10.
Eltemették Fenyő Miklóst, EltemettékFenyőMiklóst, Fenyő Miklós, FenyőMiklós, temetés, 2026.02.10.
Eltemették Fenyő Miklóst, EltemettékFenyőMiklóst, Fenyő Miklós, FenyőMiklós, temetés, 2026.02.10.
Eltemették Fenyő Miklóst, EltemettékFenyőMiklóst, Fenyő Miklós, FenyőMiklós, temetés, 2026.02.10.
Eltemették Fenyő Miklóst, EltemettékFenyőMiklóst, Fenyő Miklós, FenyőMiklós, temetés, 2026.02.10.
Eltemették Fenyő Miklóst, EltemettékFenyőMiklóst, Fenyő Miklós, FenyőMiklós, temetés, 2026.02.10.
Eltemették Fenyő Miklóst, EltemettékFenyőMiklóst, Fenyő Miklós, FenyőMiklós, temetés, 2026.02.10.
Eltemették Fenyő Miklóst, EltemettékFenyőMiklóst, Fenyő Miklós, FenyőMiklós, temetés, 2026.02.10.
Eltemették Fenyő Miklóst, EltemettékFenyőMiklóst, Fenyő Miklós, FenyőMiklós, temetés, 2026.02.10.
Eltemették Fenyő Miklóst, EltemettékFenyőMiklóst, Fenyő Miklós, FenyőMiklós, temetés, 2026.02.10.
Eltemették Fenyő Miklóst, EltemettékFenyőMiklóst, Fenyő Miklós, FenyőMiklós, temetés, 2026.02.10.
Eltemették Fenyő Miklóst, EltemettékFenyőMiklóst, Fenyő Miklós, FenyőMiklós, temetés, 2026.02.10.
Eltemették Fenyő Miklóst, EltemettékFenyőMiklóst, Fenyő Miklós, FenyőMiklós, temetés, 2026.02.10.
Eltemették Fenyő Miklóst, EltemettékFenyőMiklóst, Fenyő Miklós, FenyőMiklós, temetés, 2026.02.10.
Eltemették Fenyő Miklóst, EltemettékFenyőMiklóst, Fenyő Miklós, FenyőMiklós, temetés, 2026.02.10.
Eltemették Fenyő Miklóst, EltemettékFenyőMiklóst, Fenyő Miklós, FenyőMiklós, temetés, 2026.02.10.
Eltemették Fenyő Miklóst, EltemettékFenyőMiklóst, Fenyő Miklós, FenyőMiklós, temetés, 2026.02.10.
Eltemették Fenyő Miklóst, EltemettékFenyőMiklóst, Fenyő Miklós, FenyőMiklós, temetés, 2026.02.10.
Eltemették Fenyő Miklóst, EltemettékFenyőMiklóst, Fenyő Miklós, FenyőMiklós, temetés, 2026.02.10.
Galéria: Képeken Fenyő Miklós temetése
1/25
Eltemették Fenyő Miklóst

Megrendült csend a Farkasréti temetőben: végső búcsút vettek Fenyő Miklóstól

A magyar könnyűzene egyik legmeghatározóbb alakjától vettek végső búcsút február 10-én a Farkasréti temetőben, családtagok, pályatársak és meghívott vendégek jelenlétében. A méltóságteljes, nem nyilvános szertartáson Fenyő Miklós munkássága és emberi nagysága előtt tisztelegtek mindazok, akik közel álltak hozzá.

Fenyő Miklós és a Hungária: innen indult a legenda

A magyar könnyűzene történetében kevés olyan előadó akad, aki egy teljes korszak hangulatát tudta meghatározni. Fenyő Miklós a rock and roll hazai arcává vált, és zenéjével generációk számára teremtett felismerhető stílust és életérzést.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!