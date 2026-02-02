Kortárs magyar festmény került a Vatikán pápai gyűjteményébe

Rendkívüli művészettörténeti eseményre került sor január 28-án Rómában: Vollein Ferenc Balaton-díjas festőművész egyik festményét hivatalos pápai audiencia keretében adta át a Szentatyának, XIV. Leó pápának. Az alkotás az átadást követően bekerült a Vatikáni Múzeum és Képtár pápai magángyűjteményébe, ezzel Vollein Ferenc az első élő, kortárs magyar képzőművész lett, akinek műve ebbe a rangos gyűjteménybe került.

Vollein Ferenc festőművész Nagy Szent Leó pápa és Attila hun király 452-es, mantovai találkozóját ábrázoló festményének bemutatása a Szent Péter-bazilikában.

Fotó: Vollein Ferenc

Az ünnepélyes eseményt a Szent Péter-bazilika VI. Pál termében tartották, mintegy hétezer fős közönség előtt. A festmény Nagy Szent Leó pápa és Attila hun király 452-es, mantovai találkozóját ábrázolja, amely a történelem egyik sorsfordító pillanata volt. A hagyomány szerint Nagy Szent Leó pápa a hit erejével bírta rá Attilát arra, hogy visszafordítsa hadait, megmentve ezzel Rómát és a nyugati kereszténységet a pusztulástól.

Vollein Ferenc Nagy Szent Leó pápa és Attila hun király 452-es, mantovai találkozóját ábrázoló festménye.

Fotó: Vollein Ferenc / Vollein Ferenc

A művész elmondása szerint az alkotás elkészítése több mint két hónapos, intenzív munka eredménye. A történelmi eseményt saját művészi eszközeivel és kortárs szemlélettel értelmezte újra, tiszteletben tartva a téma vallási és történelmi jelentőségét.

Az esemény jelentőségét tovább növeli, hogy Vollein Ferenc a magyar képzőművészet több mint ezeréves történetében az első és egyetlen festő, aki két különböző alkotását is hivatalos pápai audiencián adhatta át – két különböző Szentatyának. Az újonnan átadott festmény a témában a negyedik műalkotás, amely a Vatikán Állam gyűjteményébe került, és egyben az első olajfestmény ebben a tárgykörben.

