Ingyenes födémszigetelési akcióval verik át áldozatukat a csalók – így trükköznek

49 perce
Olvasási idő: 6 perc
A házaló csalók elképesztő ötletekkel csengetnek be kisebb-nagyobb településeken, és a cél általában ugyanaz: bejutni a lakásba, pénzt kicsalni vagy adatot szerezni. A legújabb trükk az ingyen födémszigetelési akció.
Az elmúlt napokban több vármegyében is megszaporodtak azok az esetek, amikor magukat vállalkozónak kiadó idegenek, feltehetőleg csalók, államilag támogatott födémszigetelési akciót kínálva csengetnek be családi házakba. A helyiek véleménye szerint azonban sok esetben nem valódi munkavégzésről van szó, hanem előre kitervelt felderítésről, hívta fel a figyelmet a Teol.

födémszigetelési akció
A csalók az államilag támogatott, ingyenes födémszigetelési akciót használják ki, hogy bejussanak az óvatlanok házaiba – Fotó: pexels.com

Az ingyenes födémszigetelési akciót használják ki a csalók

A módszer jellemzően ugyanaz: az idegenek azt állítják, hogy a valóban létező ingyenes födémszigetelési program keretében térítésmentesen végeznének munkálatokat, csupán egy gyors felmérésre lenne szükség. Ennek ürügyén bejutnak az ingatlanba, körülnéznek a lakásban, megfigyelik az értékeket, a biztonsági megoldásokat, illetve azt is, hogy a tulajdonos egyedül él-e.

Mindenképpen gyanúra adhat okot, ha a „felmérés” során gyanús kérdéseket tesznek fel, például az ott lakók napirendjéről, vagy arról, hogy van-e riasztó. A legjobb megelőzési módszer, ha egyáltalán nem engedünk be ismeretleneket otthonainkba, előzetes egyeztetés, hivatalos iratok és ellenőrizhető cégadatok nélkül. Valódi, állami vagy önkormányzati támogatású program esetén a lakosságot előre, hivatalos csatornákon tájékoztatják. 

Egyébként megéri jelentkezni a programra

A tapasztalatok szerint egy-egy háztartás fűtési energiaigénye akár 25-30 százalékkal is csökkenhet a födémszigetelést követően, vagyis megéri jelentkezni az ingyenes padlásfödém-szigetelés programba. Ez éves szinten több tízezer forintos megtakarítást eredményezhet a rezsiszámlán, miközben az otthonok értéke és komfortja is nő. A korszerű üveggyapot-szigetelés felhelyezése mindössze egyetlen napot vesz igénybe, és azonnal érezhető változást hoz: télen melegebb, nyáron hűvösebb lesz az épület, a számlák pedig tartósan csökkennek – adott tájékoztatást a zaol.hu.

Kik jogosultak az ingyenes padlásfödém-szigetelésre?

Az országos födémszigetelési programba elsősorban családi házak tulajdonosai jelentkezhetnek, ahol a padlásfödém jelenleg szigeteletlen. Fontos feltétel, hogy a padlástér biztonságosan járható legyen, és a tulajdonos hozzájáruljon ahhoz, hogy a szigeteléssel elért energiamegtakarítást (HEM) a kivitelező átadja az energiaszolgáltatóknak. Több tulajdonos esetén mindegyik fél írásos beleegyezése szükséges. 

