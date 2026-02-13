Ingyenes födémszigetelési akcióval verik át áldozatukat a csalók – így trükköznek

Az elmúlt napokban több vármegyében is megszaporodtak azok az esetek, amikor magukat vállalkozónak kiadó idegenek, feltehetőleg csalók, államilag támogatott födémszigetelési akciót kínálva csengetnek be családi házakba. A helyiek véleménye szerint azonban sok esetben nem valódi munkavégzésről van szó, hanem előre kitervelt felderítésről, hívta fel a figyelmet a Teol.

A csalók az államilag támogatott, ingyenes födémszigetelési akciót használják ki, hogy bejussanak az óvatlanok házaiba – Fotó: pexels.com

Az ingyenes födémszigetelési akciót használják ki a csalók

A módszer jellemzően ugyanaz: az idegenek azt állítják, hogy a valóban létező ingyenes födémszigetelési program keretében térítésmentesen végeznének munkálatokat, csupán egy gyors felmérésre lenne szükség. Ennek ürügyén bejutnak az ingatlanba, körülnéznek a lakásban, megfigyelik az értékeket, a biztonsági megoldásokat, illetve azt is, hogy a tulajdonos egyedül él-e.

Mindenképpen gyanúra adhat okot, ha a „felmérés” során gyanús kérdéseket tesznek fel, például az ott lakók napirendjéről, vagy arról, hogy van-e riasztó. A legjobb megelőzési módszer, ha egyáltalán nem engedünk be ismeretleneket otthonainkba, előzetes egyeztetés, hivatalos iratok és ellenőrizhető cégadatok nélkül. Valódi, állami vagy önkormányzati támogatású program esetén a lakosságot előre, hivatalos csatornákon tájékoztatják.

Egyébként megéri jelentkezni a programra

A tapasztalatok szerint egy-egy háztartás fűtési energiaigénye akár 25-30 százalékkal is csökkenhet a födémszigetelést követően, vagyis megéri jelentkezni az ingyenes padlásfödém-szigetelés programba. Ez éves szinten több tízezer forintos megtakarítást eredményezhet a rezsiszámlán, miközben az otthonok értéke és komfortja is nő. A korszerű üveggyapot-szigetelés felhelyezése mindössze egyetlen napot vesz igénybe, és azonnal érezhető változást hoz: télen melegebb, nyáron hűvösebb lesz az épület, a számlák pedig tartósan csökkennek – adott tájékoztatást a zaol.hu.

Kik jogosultak az ingyenes padlásfödém-szigetelésre?

Az országos födémszigetelési programba elsősorban családi házak tulajdonosai jelentkezhetnek, ahol a padlásfödém jelenleg szigeteletlen. Fontos feltétel, hogy a padlástér biztonságosan járható legyen, és a tulajdonos hozzájáruljon ahhoz, hogy a szigeteléssel elért energiamegtakarítást (HEM) a kivitelező átadja az energiaszolgáltatóknak. Több tulajdonos esetén mindegyik fél írásos beleegyezése szükséges.