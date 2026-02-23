Ijesztő földrengés Magyarországon: ennyi utórengést mértek

Február 21-én, szombaton, 4,3-as erősségű földrengés volt érezhető Magyarországon, amely sokakat megrémített. Bár a fő rengés ereje már elmúlt, a földrengés után még utórengésekre lehet számítani.

Földrengés rázta meg Győr-Moson-Sopron vármegyét szombaton, háromnegyed 1-kor.

Fotó: Kisalföld.hu

Utórengések követik a földrengést

A GeoRisk rendszerének adatai szerint eddig 17 kisebb utórengést azonosítottak. Ezek többségét a lakosság nem érzékelte, mert jóval gyengébbek voltak, mint a főrengés. Az utórengések természetes folyamat részei, és fokozatosan ritkábbá válnak az idő múlásával.

Az utórengésekről részletes információkat a Kisalföld közölt.

Erős földrengés volt Magyarországon

Négy magnitudónál is erősebb földmozgásokat regisztráltak szombaton háromnegyed kettőkor. A Győr-Moson-Sopron vármegyét megrázó földrengés 4-esnél is erősebb magnitudóval rendelkezett. Az egyik beszámoló szerint hullámzott az emberek lába alatt a talaj.

