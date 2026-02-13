Nem stressz és nem vitaminhiány – akár galandféreg is okozhatja

A galandféreg nem tartozik a gyakori betegségek közé, mégis időről időre felbukkan a globalizált élelmiszer-ellátás és az utazások miatt. A fertőzés alattomos, hiszen hónapokig vagy akár évekig nem okoz feltűnő tüneteket.
Milyen tünetek utalhatnak rá?
- A galandféreg fertőzés gyakran általános panaszokat okoz: visszatérő hasi fájdalmat, teltségérzetet, hányingert, hasmenést vagy székrekedést.
- Gyanús lehet a normális étvágy melletti fogyás, valamint a tartós gyengeség és vitaminhiány.
- Egyesek fehéres, lapos darabokat észlelnek a székletben – ez már kifejezetten figyelmeztető jel.
Amikor komolyabb a baj
Bizonyos esetekben a lárvák nem a bélben maradnak, hanem más szervekbe jutnak. Az agyat érintő forma görcsrohamokat és látászavarokat okozhat, míg az Echinococcus-fertőzés során a májban vagy a tüdőben ciszták alakulhatnak ki.
Veszélyes tévhit a „galandférges fogyás”
Időről időre felmerül az a mítosz, hogy galandféreggel lehet fogyni. Ez súlyos tévedés: a fertőzés komoly hiányállapotokat, bélelzáródást, idegrendszeri károsodást és akár életveszélyes szövődményeket is okozhat.
Kezelés és megelőzés
A legtöbb galandféreg-fertőzés jól kezelhető célzott gyógyszerekkel, de a pontos diagnózis kulcsfontosságú. A megelőzés alapja az alapos húsfőzés, a zöldségek és gyümölcsök megmosása, a kézhigiénia, valamint a háziállatok rendszeres féregtelenítése.
Az eredeti cikk az Egészségkalauz oldalán jelent meg.
Mi az a galandféreg?
A galandférgek laposférgek, amelyek az emberi bélrendszerben élősködnek. Leggyakrabban nem kellően átsütött marha- vagy sertéshússal kerülnek a szervezetbe, míg az Echinococcus fajok petéi mosatlan zöldségekkel, gyümölcsökkel vagy fertőzött állatok révén juthatnak be.