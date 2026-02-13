Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez már több a soknál! Több millió embert károsított meg Zelenszkij

Olvasta?

Ütős paródiával gúnyolta ki Magyar Pétert Dopeman

fertőzés

Nem stressz és nem vitaminhiány – akár galandféreg is okozhatja

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megmagyarázhatatlan hasi panaszok, fogyás vagy állandó fáradtság esetén ritkán ugyan, de komoly ok is állhat a háttérben. A galandféreg fertőzés sokáig tünetmentes maradhat, miközben csendben károsítja a szervezetet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fertőzésegészségfogyásgalandféreg

A galandféreg nem tartozik a gyakori betegségek közé, mégis időről időre felbukkan a globalizált élelmiszer-ellátás és az utazások miatt. A fertőzés alattomos, hiszen hónapokig vagy akár évekig nem okoz feltűnő tüneteket.

Galandféreg: ezek a tünetek jelezhetik a rejtett fertőzést
Galandféreg: ezek a tünetek jelezhetik a rejtett fertőzést
Fotó: Raimond Klavins / Unsplash

Mi az a galandféreg?

A galandférgek laposférgek, amelyek az emberi bélrendszerben élősködnek. Leggyakrabban nem kellően átsütött marha- vagy sertéshússal kerülnek a szervezetbe, míg az Echinococcus fajok petéi mosatlan zöldségekkel, gyümölcsökkel vagy fertőzött állatok révén juthatnak be.

Milyen tünetek utalhatnak rá?

  • A galandféreg fertőzés gyakran általános panaszokat okoz: visszatérő hasi fájdalmat, teltségérzetet, hányingert, hasmenést vagy székrekedést. 
  • Gyanús lehet a normális étvágy melletti fogyás, valamint a tartós gyengeség és vitaminhiány. 
  • Egyesek fehéres, lapos darabokat észlelnek a székletben – ez már kifejezetten figyelmeztető jel.

Amikor komolyabb a baj

Bizonyos esetekben a lárvák nem a bélben maradnak, hanem más szervekbe jutnak. Az agyat érintő forma görcsrohamokat és látászavarokat okozhat, míg az Echinococcus-fertőzés során a májban vagy a tüdőben ciszták alakulhatnak ki.

Veszélyes tévhit a „galandférges fogyás”

Időről időre felmerül az a mítosz, hogy galandféreggel lehet fogyni. Ez súlyos tévedés: a fertőzés komoly hiányállapotokat, bélelzáródást, idegrendszeri károsodást és akár életveszélyes szövődményeket is okozhat.

Kezelés és megelőzés

A legtöbb galandféreg-fertőzés jól kezelhető célzott gyógyszerekkel, de a pontos diagnózis kulcsfontosságú. A megelőzés alapja az alapos húsfőzés, a zöldségek és gyümölcsök megmosása, a kézhigiénia, valamint a háziállatok rendszeres féregtelenítése.

Az eredeti cikk az Egészségkalauz oldalán jelent meg. 

További tartalmak:

Visszatérő hasfájással küzd? Hasi ultranhanggal magyarázatot kaphat rá, hogy miért

A hasfájás az egyik leggyakoribb panasz, mely az esetek többségében ártalmatlan. Bajra akkor kell gyanakodni, ha a fájdalom erős, illetve, ha vissza-visszatér. 

Ezek a leggyakoribb okai a hasmenésnek – nem mindegyik veszélytelen

A hasmenés az egyik leggyakoribb emésztőrendszeri panasz, amelyet életünk során szinte mindannyian megtapasztalunk. A hasmenés legtöbbször néhány napon belül magától rendeződik, de előfordul, hogy komolyabb kivizsgálást igényel – mutatjuk, mire érdemes figyelnie.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!