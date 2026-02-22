Gallusz Niki: titkok és traumák a kulisszák mögött

Gallusz Niki aludni sem tudott az első adás után, annyira megviselte a kiesés lehetősége A Nagy Duettben. A produkcióban partnerével, Gajdos Tamással, minden erejükkel azon vannak, hogy a vasárnapi adásban elkerüljék a veszélyzónát. Niki őszintén mesélt a színpadon átélt pillanatokról – írja a Blikk.

Fotó: Keller Mátyás

Gallusz Niki traumája A Nagy Duettben

Gallusz Niki a TV2 videójában bevallotta, hogy három órán keresztül nem tudott aludni, annyira izgult, hogy éjszaka „bezabált nutellás toastból”. A kiesés veszélye a produkció elején különösen nehéz helyzetbe hozta őket, de Niki és Gajdos Tamás igyekeznek a pozitív oldalát látni a történteknek.

Önbizalommal teli állapotban vagyok most már, az első szereplésen túl

– mondta Niki.

A duettpartnere szerint a feszült pillanatokból is lehet tanulni, és a következő adásokban biztosan jobban tudnak majd alkalmazkodni. A produkció hangulata ettől függetlenül vidám volt, a nézők egy-két elismerő tekintetben és gesztusban már láthatták, hogy Gallusz Niki és Gajdos Tamás mindenre felkészült.

