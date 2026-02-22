Szörnyű baleset: tolató autó gázolt halálra egy nőt

Hírlevél
40 perce
Súlyos baleset történt a hétvégén Pécsen. A gázolás áldozata egy idős nő volt.
Halálos gyalogosgázolás történt Pécsen: tolatás közben ütöttek el egy idős nőt – írja a BAMA.

Halálos gyalogosgázolás történt Pécsen – Fotó: Unsplash

Halálos gázolás: tragikus baleset Pécsen

A rendőrség szerint a sofőr nem vette észre a mögötte elhaladó nőt, aki az újraélesztés ellenére életét vesztette. Néhány nappal korábban egy hasonló baleset szerencsére könnyebb sérüléssel végződött.

