Szörnyű baleset: tolató autó gázolt halálra egy nőt

Halálos gyalogosgázolás történt Pécsen: tolatás közben ütöttek el egy idős nőt – írja a BAMA.

Halálos gyalogosgázolás történt Pécsen – Fotó: Unsplash

Halálos gázolás: tragikus baleset Pécsen

A rendőrség szerint a sofőr nem vette észre a mögötte elhaladó nőt, aki az újraélesztés ellenére életét vesztette. Néhány nappal korábban egy hasonló baleset szerencsére könnyebb sérüléssel végződött.

