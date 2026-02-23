Több millió forint gyűlt össze a pannonhalmi gázrobbanás után

A január 15-i gázrobbanás hatalmas pusztítást végzett a Pannonhalmi Bencés Főapátság alatti utcában. Egy idős asszony életét vesztette, két házat teljesen el kellett bontani, és összesen harminchét ingatlan rongálódott meg. A pannonhalmi gázrobbanás következményei messze túlmutattak az anyagi károkon, a helyiek azonnal mozgósították erőforrásaikat, és megkezdődött az adománygyűjtés, valamint a károsultak támogatása - tájékoztat a Kisalföld.

Önkéntesek dolgoztak a gázrobbanás utáni romeltakarításon

Fotó: Kisalföld / Molcsányi Máté

Mennyi pénz gyűlt össze a pannonhalmi gázrobbanás károsultjainak?

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat online felületén január 22. óta lehetett adományozni. Egy hónap alatt 3 027 525 forint érkezett a számlára. Az adományozók között magánszemélyek és szervezetek is szerepeltek: volt, aki 200 ezer forinttal segített, többen 50, 25 vagy 10 ezer forintot ajánlottak fel. A Pannonhalma Város Tűzoltó Egyesülete százezer forinttal járult hozzá a károsultak támogatásához, míg egy adománygyűjtő hangtálfürdő szervezője ennek a dupláját ajánlotta fel. A helyi Kartel sörözőben tartott jótékonysági eseményen szintén százezer forint gyűlt össze, amelyet a tulajdonos további felajánlással egészített ki.

Hogyan segítettek a helyiek a pannonhalmi robbanás után?

A segítség nemcsak pénzbeli volt. A robbanást követően önkéntesek tucatjai vettek részt a romeltakarításban, törmeléket hordtak, javításokat végeztek, villanyhálózatot állítottak helyre és kapcsolókat cseréltek. Február 7-én az Izsóp Étteremben jótékonysági bált rendeztek, ahol több mint hatvan vendég gyűlt össze. A tombolavásárlásból összesen 600 ezer forint folyt be, amelyet a károsultak támogatására fordítanak.

A Pannonhalmi Főapátság külön gyűjtést indított: online utalással és szentmiséken felajánlott adományokkal is lehet segíteni. A pontos összeg közlését február végére ígérték.

