Súlyos betegség bukkant fel: több gennyes agyhártyagyulladásos beteget találtak Magyarországon

A legfrissebb járványügyi adatok szerint február 9. és 15. között összesen három meningitis purulenta, közismertebb nevén gennyes agyhártyagyulladásos esetet vettek nyilvántartásba az országban. Egyet Borsodban, egyet Fejérben, egyet Pest vármegyében. A fertőzés hirtelen okoz állapotromlást, hívja fel a figyelmet a Boon.

A gennyes agyhártyagyulladás magas lázzal, erős fejfájással jár és életveszélyes lehet, ha nem kezelik időben – Fotó: pexels.com / illusztráció

Cseppfertőzéssel terjed a gennyes agyhártyagyulladás – életveszélyes lehet

A gennyes agyhártyagyulladást hirtelen magas láz, erős fejfájás, tarkókötöttség és gyors állapotromlás kíséri.

A fertőzés baktérium okozta gyulladás, amely az agyat és a gerincvelőt borító hártyákat támadja meg, és kórházi ellátás nélkül életveszélyes lehet. Cseppfertőzéssel terjed, szoros kontaktus útján adható át. Sürgősségi állapot, azonnali kórházi ellátást és nagy dózisú, vénás antibiotikumos kezelést igényel. Bizonyos baktériumtípusok ellen védőoltás is elérhető.

Ugyanebben az időszakban egy szerózus agyhártyagyulladást is nyilvántartásba vettek az országban, de a gennyes forma az, amelynél azonnali antibiotikumos kezelésre van szükség. Ilyenkor a közvetlen kontaktokat felkutatják, és ha szükséges, gyógyszeres megelőző kezelést kapnak.

Nemcsak az agyhártyagyulladás támad

Borsodban ugyanebben a hétben nem csak ez az egy súlyos eset került a kimutatásba. Nyolc rotavírusos gyomor-bélhurutot, hét hepatitis A megbetegedést, három skarlátos és huszonegy bárányhimlős beteget is regisztráltak, valamint egy szerózus agyhártyagyulladást.

A fertőző betegségek megelőzésében a legegyszerűbb szabályok számítanak. Azoknál a kórokozóknál, amelyek ellen van védőoltás, érdemes élni vele az ajánlások szerint. Fontos a gyakori kézmosás, zárt közösségben a beteg gyerek vagy felnőtt otthon tartása. Magas láz, erős fejfájás, hányás vagy kiütés esetén nem célszerű kivárni, orvosi vizsgálat szükséges.

Kiadták a figyelmeztetést: Magyarországra tart a veszélyes vírus

A globális felmelegedés és az invazív szúnyogfajok térhódítása miatt Európa egyre nagyobb része válik alkalmassá egzotikus kórokozók befogadására. A chikungunya-láz kockázata a legfrissebb kutatások szerint már nemcsak a mediterrán térségben, hanem a kontinens hűvösebb, mérsékelt égövi régióiban is valós fenyegetést jelenthet. Egy új, átfogó tanulmány rámutatott, hogy a vírus a korábban véltnél jóval alacsonyabb hőmérsékleten is képes a szúnyogokban szaporodni, így a járványok lehetséges időablaka jelentősen kitolódott. De vajon Magyarország is veszélyben van?