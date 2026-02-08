A legfontosabb tudnivalók a gépjárműadóról

Hírlevél
2026-ban változik az autózással kapcsolatos közterhek mértéke Magyarországon. A gépjárműadó összege az előző évi inflációhoz igazodik, ami érezhető emelkedést jelent. Az új szabályok pontosabban tervezhetővé teszik az éves fizetési kötelezettséget.
A gépjárműadó 2026-ban az infláció mértékéhez igazodva emelkedik. Az érintettek számára a számítás és az adófizetés menete is átláthatóbbá válik.

Fontos tudnivalók a gépjárműadóról (illusztráció) Fotó: JESHOOTS.com/pexels

Tudnivalók a gépjárműadóról

A szabályozás szerint a gépjárműadó mértéke 2026-ban 4,3 százalékkal nő, mivel az előző évi infláció szolgál alapul. Ez az emelés minden autó esetében egységes elv alapján jelenik meg, függetlenül a jármű típusától.

Hogyan számítható ki pontosan a gépjárműadó?

A fizetendő összeg kiszámítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal online kalkulátorával gyorsan és pontosan elvégezhető. A rendszer sávos elven működik, amely figyelembe veszi az autó teljesítményét kilowattban, valamint a jármű életkorát. Az idősebb autók esetében alacsonyabb kilowattdíj alkalmazandó.

Az éves adófizetés határideje április 15. Magánszemélyek és egyéni vállalkozók számára lehetőség van pótlékmentes, öthavi részletfizetés igénybevételére, ami csökkenti az egyszerre jelentkező terhet.

A kalkulátor használata segít előre látni a teljes költségszintet, amelybe más tételek is beletartoznak. A gépjárműadó mellett a cégautóadó, a regisztrációs adó és az átírási illeték is növeli az autó fenntartásával járó kiadásokat, ezért az adminisztráció és a tervezés kiemelt szerepet kap – olvasható a FEOL oldalán, ahol további információkat talál.

