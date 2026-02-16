Erre senki sem számított: Liptai Claudia lánya mindenkit meglepett

A Nagy Duett idei évadának egyik legjobban várt szereplője kétségkívül Gesztesi Panka, aki Liptai Claudia és Gesztesi Károly lánya. A fiatal tehetség Kovács Áron oldalán lépett színpadra az élő show-ban.

Gesztesi Panka nagy sikert aratott A Nagy Duettben - Fotó: MW Bulvár

Miért hatódott meg Lékai-Kiss Ramóna Gesztesi Panka produkcióján?

Lékai-Kiss Ramóna az értékelés során elérzékenyülve beszélt arról, hogy a színpadon nemcsak egy tehetséges fiatal lányt látott, hanem régi emlékek is felidéződtek benne. Gesztesi Károllyal korábban sokat dolgozott együtt, és a produkció közben az jutott eszébe, milyen különleges pillanat lenne, ha a színész is láthatná lánya fellépését. A zsűritag könnyeivel küszködve fogalmazta meg gondolatait.

Hogyan szerepelt Gesztesi Panka A Nagy Duett első élő show-jában?

A páros energikus, lendületes előadással érkezett. Gesztesi Panka és Kovács Áron magabiztosan uralták a színpadot, dinamikus koreográfiával és erős énekteljesítménnyel indították az évadot. A zsűri szerint a fiatal előadó természetesen mozog a reflektorfényben.

Mit mondott Stohl András Gesztesi Pankáról?

Stohl András őszintén elmondta, hogy előzetesen voltak benne kérdőjelek, de a produkció végére teljes mértékben meggyőzte őt a fiatal tehetség. Kiemelte, hogy a színpadi jelenlét és az előadói kvalitás egyaránt azt mutatja: Gesztesi Panka a színpadra termett.

Milyen dalt énekelt Gesztesi Panka A Nagy Duettben?

A páros Bruno Mars Runaway Baby című slágerével lépett fel. A lendületes dal komoly kihívást jelentett, de a produkció végére egyértelművé vált, hogy a választás jól állt a duónak.

Miért akart először nemet mondani Gesztesi Panka a műsorra?

A kisfilmben elhangzott, hogy amikor először érkezett a felkérés, bizonytalan volt, és első reakciója az volt, hogy nem vállalja a szereplést. Végül mégis igent mondott, és döntése már az első adásban igazolódni látszott.

Liptai Claudia bevallotta: nagyon aggódik a lánya miatt

Különleges anya–lánya helyzet alakul ki a TV2 műsorában, ami már most izgalmat keltett a szereplők között. Liptai Claudia bevallotta, fékeznie kell majd magát, amikor Gesztesi Panka színpadra lép.