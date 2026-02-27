Tata és környéke olyan kincseket rejt, amikről a legtöbb magyar nem is hallott

Gianniék a nyitóepizódban vakteszten választották ki a legjobb kovászos kenyeret, majd útra keltek, hogy kiderítsék: mitől különleges egy-egy magyar vidék. Nem turistalátványosságokat pipálnak ki, hanem azt keresik, hol ér össze étel, táj és emberi sors – írja a Magyar Nemzet.

Gianni (középen) és Miki (jobbra) ezúttal Tatára látogattak

Fotó: Youtube

Gianni játékos stílusa szórakoztató a nézők számára

Első útjuk Tata és Tatabánya környékére vezetett. A Tatai Fényes Tanösvény szinte meseszerű látványt kínál: áttetsző víz, víz fölé hajló fák, pallósorok és függőhíd egy különleges vízivilág felett. A hely egyszerre nyugodt és lenyűgöző, és talán épp ez benne a legmeglepőbb: mindez karnyújtásnyira van.

A természet után teljesen más világ következett: a Tatabányai Bányászati és Ipari Skanzen területén megelevenedik a múlt. Az egykori XV-ös aknánál nem csupán gépeket és berendezéseket látni, hanem egy közösség mindennapjait, kemény munkáját és összetartását is. A legendás „Jó szerencsét!” köszönés itt nem üres frázis, hanem egy életforma lenyomata.

A műsort a páros dinamikája teszi igazán élővé. Gianni közvetlen, játékos stílusa és Miki lelkesedése természetes ritmust ad az epizódoknak. Nem kioktatni akarnak, hanem meghívni: nézzük meg együtt, kóstoljuk meg, tapasztaljuk meg mi is.

A sorozat azoknak szól, akik kíváncsiak arra, hol rejtőznek különleges helyek Magyarországon, kik dolgoznak csendben a háttérben, és hogyan válik egy egyszerű falat kenyér egy egész vidék kapujává. Mert néha tényleg elég egy szelet kenyér, a többi már útközben történik.

Gianni és Miki sorozata: gasztronómia emberi történetekkel

Könnyű lenne gasztroműsorként hivatkozni az új sorozatra, de ez csak a felszín. Amit Gianni és Miki kínál, inkább egy kíváncsi országjárás, annak a Magyarországnak a felfedezése, amely sokszor egészen közel van, mégis ritkán vesszük észre.