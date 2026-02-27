Hírlevél
Gianni

Tata és környéke olyan kincseket rejt, amikről a legtöbb magyar nem is hallott

Egy szelet kovászos kenyérrel kezdődik minden, de nagyon gyorsan kiderült: itt jóval többről van szó, mint ízekről. Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós új sorozatukban nemcsak kóstolnak, hanem történeteket kutatnak, embereket ismernek meg, és olyan helyeket mutatnak be, amelyek mellett sokan szó nélkül elmennének.
Gianniék a nyitóepizódban vakteszten választották ki a legjobb kovászos kenyeret, majd útra keltek, hogy kiderítsék: mitől különleges egy-egy magyar vidék. Nem turistalátványosságokat pipálnak ki, hanem azt keresik, hol ér össze étel, táj és emberi sors – írja a Magyar Nemzet

Gianni (középen) és Miki (jobbra) ezúttal Tatára látogattak – Fotó: Youtube
Gianni (középen) és Miki (jobbra) ezúttal Tatára látogattak
Fotó: Youtube

Gianni játékos stílusa szórakoztató a nézők számára

Első útjuk Tata és Tatabánya környékére vezetett. A Tatai Fényes Tanösvény szinte meseszerű látványt kínál: áttetsző víz, víz fölé hajló fák, pallósorok és függőhíd egy különleges vízivilág felett. A hely egyszerre nyugodt és lenyűgöző, és talán épp ez benne a legmeglepőbb: mindez karnyújtásnyira van.

A természet után teljesen más világ következett: a Tatabányai Bányászati és Ipari Skanzen területén megelevenedik a múlt. Az egykori XV-ös aknánál nem csupán gépeket és berendezéseket látni, hanem egy közösség mindennapjait, kemény munkáját és összetartását is. A legendás „Jó szerencsét!” köszönés itt nem üres frázis, hanem egy életforma lenyomata.

A műsort a páros dinamikája teszi igazán élővé. Gianni közvetlen, játékos stílusa és Miki lelkesedése természetes ritmust ad az epizódoknak. Nem kioktatni akarnak, hanem meghívni: nézzük meg együtt, kóstoljuk meg, tapasztaljuk meg mi is.

A sorozat azoknak szól, akik kíváncsiak arra, hol rejtőznek különleges helyek Magyarországon, kik dolgoznak csendben a háttérben, és hogyan válik egy egyszerű falat kenyér egy egész vidék kapujává. Mert néha tényleg elég egy szelet kenyér, a többi már útközben történik. 

Gianni és Miki sorozata: gasztronómia emberi történetekkel

Könnyű lenne gasztroműsorként hivatkozni az új sorozatra, de ez csak a felszín. Amit Gianni és Miki kínál, inkább egy kíváncsi országjárás, annak a Magyarországnak a felfedezése, amely sokszor egészen közel van, mégis ritkán vesszük észre. 

 

 

