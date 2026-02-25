Hírlevél
Gianni és Miki új sorozata: gasztronómia emberi történetekkel

Könnyű lenne gasztroműsorként hivatkozni az új sorozatra, de ez csak a felszín. Amit Gianni és Miki kínál, inkább egy kíváncsi országjárás, annak a Magyarországnak a felfedezése, amely sokszor egészen közel van, mégis ritkán vesszük észre. Az első adásában Reviczky Gábor színművész mesél arról, mit jelentett neki Tatabánya és vidéke.
Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós új sorozatukban izgalmas gasztrokalandra hívja a nézőket. A Gianni és Miki nyitóepizódjában vakteszten választják ki a legjobb kovászos kenyeret – illat, állag és íz dönt. Hamar kiderül azonban, hogy a mindmegette.hu-n futó műsor jóval több a recepteknél: ízek, tájak és különleges emberek történetei bontakoznak ki, miközben ráébredünk, hogy a vadregényes élményekhez nem feltétlenül kell többórás repülőútra indulnunk.

A Gianni és Miki sorozat nyitóadásában Reviczky Gábor színész mesél arról, mit jelent számára Tatabánya és környéke 

Gianni és Miki sorozatában Reviczky Gábor megható hazatérése is fókuszba kerül

Az étel és a táj mellett fontos szerepet kapnak a találkozások is. Az első adásban, amely a magyarnemzet.hu-n látható, például Reviczky Gábor mesél arról, mit jelentett neki Tatabánya és vidéke gyerekként, milyen hidegek voltak a telek az ötvenes években, és szóba kerül a vadászat, a vadgazdálkodás felelőssége is, egészen konkrét következményeivel együtt. Reviczky történetei azonban túlmutatnak a nosztalgián. Őszintén beszél az ember belső tartásáról, az akaraterőről, amely egész életében végigkísérte, és amelyre különösen nagy szüksége volt a betegségével vívott harc során.

Előkerülnek persze az ízemlékek is, Reviczky életének meghatározó ételei: a répafőzelék, a vadételek, és az a desszert, amit senki nem tud úgy elkészíteni, mint a nagymama. Sőt, még az is kiderül, Kossuth-díjas színészünk szerint melyik helyet nem szabad kihagyni Tatabánya környékén.

