Ez a pékség verte a mezőnyt – így készül a legjobb kovászos kenyér

Gianni és Miki új epizódokkal jelentkeznek, amelyekben a minőségi alapanyagok és az ételek elkészítésének folyamatai kerülnek elő (Illusztráció egy kenyérről)

Fotó: Pexels

Gianni és Miki: Egy fergeteges gasztrokaland

A sorozat első epizódjaiban a kovászos kenyér kerül a középpontba. A két szakember korábban vakteszten döntötte el, melyik műhely készíti a legjobb cipót, és a megmérettetésen a révkomáromi Gadócon működő Bott Pékség bizonyult a győztesnek.

A folytatásban Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós személyesen látogatnak el egy pékségbe, ahol már hajnalban izzik a kemence és él a kovász.

Ifj. Bott Frigyes és családja végigvezeti őket a teljes folyamaton: a kovász érlelésétől a formázáson át egészen a ropogósra sült kenyérig.

A két műsorvezető maga is beáll dolgozni: dagaszt, formáz, római pizzát kóstol, és egy igazi pékpróbán is bizonyít. A gasztronómia iránt érdeklődő nézők így nemcsak a végeredményt láthatják, hanem a kézműves sütés kulisszái mögé is betekintést nyerhetnek.

