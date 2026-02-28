Ön tudja, hol készül a legjobb sajt? Tőlük megtudhatja

Gianni Annoni és Lizsicsár Miklós több héten át járják az országot, hogy felkutassák a legjobb hazai sajtkészítőket. A népszerű gasztroműsor következő epizódjában ezúttal a kézműves sajtok kerülnek a középpontba.

Gianni Annoni és Lizicsár Miklós minőségi sajtok után indul (illusztráció) Fotó: Pixabay/pexels

Gianni Annoni és Lizicsár Miklós gasztrokalandja

Trappista, gouda, edami vagy mozzarella – reszelve, szeletelve vagy egyben kerül a hűtőbe és az asztalra. Felhasználjuk tésztákhoz, pogácsához, melegszendvicshez, pizzához, de sokan szőlővel és dióval fogyasztják.

A valóban minőségi sajt kiválasztása nem mindig egyszerű. Nem mindegy, hogy ipari termékről vagy gondosan érlelt, valódi alapanyagokból készült változatról van szó.

A két szakember újabb közös projektbe kezdett: több héten keresztül keresik fel a hazai sajtkészítőket. A műsor célja egyértelmű: megmutatni, mely termelők kínálnak valóban minőségi, megbízható sajtokat.

A következő epizódban a kézműves sajtok kapják a főszerepet. A nézők betekintést kapnak abba, honnan érdemes vásárolni, és hogyan lehet felismerni a valódi minőséget.

