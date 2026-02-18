Visszatér a képernyőre Gianni – új műsorral robban be a gasztrovilágba

Gianni Annoni Lizsicsár Miklóssal közösen járja majd Magyarországot – sőt, a határon túli magyar lakta területeket is –, hogy felkutassák a legjobb hazai termelőket, manufaktúrákat és valódi minőséget kínáló kézműves élelmiszereket.

Gianni Lizsicsár Miklóssal járja az országot, hogy megtalálják a legjobb magyar ízeket.

Fotó: Mindmegette

Hol lesz látható Gianni új gasztroműsora?

A műsor a Mindmegette és a Magyar Nemzet videós felületein, valamint a Hír TV-n lesz látható. Az első epizód a Hír TV-n február 22-én 11:05-től debütál, míg a Mindmegette.hu-n február 24-én 16:30-tól lesz elérhető.

Az első részben kovászos kenyereket tesztelnek – nem is akárhogyan. A két szakember humoros vakteszten kóstol különböző termékeket, hogy végül kiválasszák a szerintük legjobbat. A forgatások előtt a szerkesztőség több terméket előszűrt, így minden adásban a legígéretesebb három közül dől el, melyik viszi a pálmát.

Nem fogunk főzni, sütni, azt szeretnénk, ha a nézők örülnének annak, hogy jó ételekről beszélünk. Értéket akarunk adni a magyar termékeknek

– fogalmazott Gianni Annoni.

A műsorban minden epizódban feltűnik majd egy szakember is, aki segíti a döntést, így a humor mellett a szakmai háttér is garantált.