Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

A dízelüzemanyag szállítását Magyarország leállította Ukrajnának

Ezt látnia kell!

„Nem is merem elmondani, milyen szándékaink és terveink vannak” – Tarr Zoltán újabb megdöbbentő kijelentése

műsor

Visszatér a képernyőre Gianni – új műsorral robban be a gasztrovilágba

46 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Új kalandba vág az olasz származású gasztronómiai szakember. Gianni országjáró gasztrotúrára indul, és hamarosan több videós felületen is látható lesz az új műsora.
Link másolása
Vágólapra másolva!
műsormindmegettegiannilizsicsár miklós

Gianni Annoni Lizsicsár Miklóssal közösen járja majd Magyarországot – sőt, a határon túli magyar lakta területeket is –, hogy felkutassák a legjobb hazai termelőket, manufaktúrákat és valódi minőséget kínáló kézműves élelmiszereket.

Gianni Lizsicsár Miklóssal járja az országot, hogy megtalálják a legjobb magyar ízeket.
Gianni Lizsicsár Miklóssal járja az országot, hogy megtalálják a legjobb magyar ízeket.
Fotó: Mindmegette

Hol lesz látható Gianni új gasztroműsora?

A műsor a Mindmegette és a Magyar Nemzet videós felületein, valamint a Hír TV-n lesz látható. Az első epizód a Hír TV-n február 22-én 11:05-től debütál, míg a Mindmegette.hu-n február 24-én 16:30-tól lesz elérhető.

Az első részben kovászos kenyereket tesztelnek – nem is akárhogyan. A két szakember humoros vakteszten kóstol különböző termékeket, hogy végül kiválasszák a szerintük legjobbat. A forgatások előtt a szerkesztőség több terméket előszűrt, így minden adásban a legígéretesebb három közül dől el, melyik viszi a pálmát.

Nem fogunk főzni, sütni, azt szeretnénk, ha a nézők örülnének annak, hogy jó ételekről beszélünk. Értéket akarunk adni a magyar termékeknek

 – fogalmazott Gianni Annoni.

A műsorban minden epizódban feltűnik majd egy szakember is, aki segíti a döntést, így a humor mellett a szakmai háttér is garantált.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!