Válik az NB I-es gólkirály a feleségétől

A labdarúgó 2006-ban, a Vörös-tenger partján kérte meg Erika kezét, aki igent mondott, ám az esküvőjük még váratott magára néhány évig, ugyanis 2011-ben megszületett első gyermekük, Liliána, négy évvel később pedig a kishúga, Jázmin is a világra jött. A 2014-ben, a Paks színeiben NB I-es gólkirályi címet szerző Simon Attila bevallotta, azért alapítottak a tervezettnél korábban családot, mert ezzel is a gyógyulásra ösztönözték súlyosan beteg édesapját. Kislányuk, Jázmin születése után azonban elkezdtek gyülekezni a viharfelhők a fejük fölött, írja a blikk.hu.

Simon Attila az NB I 2014-es gólkirálya 20 év után válik a feleségétől, Simon Erikától – Fotó: RTL / Sajtóklub

A házaspárt a műsor nyolcadik évadában láthattuk, saját bevallásuk szerint már akkor is válságban volt a kapcsolatuk, sőt néhány évvel korábban majdnem elváltak.

Mi igen vehemens pár vagyunk minden téren, ez pedig nem csillapodott a mai napig sem. De akkoriban, hat éve félrecsúszott köztünk a kommunikáció, személyeskedtünk veszekedés közben, szavakkal bántottuk egymást, Erika besokallt. Komoly veszélybe került a kapcsolatunk, és bár nem költöztünk szét, nem volt köztünk intimitás. Ez komolyan megijesztett

– vallotta be a férj, aki ezek után figyelmesebb lett kedvesével, és még párterápiára is elmentek.

„Kínkeserves nyolc és fél hónap volt, mire újra egymásra találtunk, és kezdtünk újra összecsiszolódni. Még ma is csiszolódunk, hiszen egy kapcsolatért mindennap tenni kell” – mesélte a Nyerő Párosban Simon Attila, aki feleségével az RTL másik realityjében, a Kabát FC-ben is szerepelt korábban.

Hiába próbálkozott, nem tudta megmenteni a házasságát a gólkirály

Úgy tűnik azonban, hogy bármennyire is próbálkoztak, nem sikerült megoldaniuk a problémáikat, ezért végül úgy döntöttek, hogy külön folytatják az életüket. Ez Simon Attila legfrissebb Instagram-posztjából derül ki, ahol a következőket írja: „Néha pontot kell tenni a vessző helyett… Lezárni a dolgokat, elengedni, haladni tovább a saját utunkon!”

