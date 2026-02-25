Megérkeztek az első gólyák, de a leghíresebb még úton van

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője a Borsnak azt nyilatkozta: nem ritka jelenségről van szó. Orbán Zoltán szerint ma már teljesen megszokottnak számítanak a február végén érkező első gólyahírek. Bár az idő még kopár és hűvös, a kikelet egyik legbiztosabb jele, amikor az első fehér gólyák feltűnnek az országban – idén például már Kiskunhalason is megjelentek az első példányok, számolt be a Teol.

Megjelentek az első hazatérő gólyák, egy példány Kiskunhalason tűnt fel – Fotó: pexels.com / illusztráció

Vannak gólyák, amelyek Izraelben telelnek

Az elmúlt közel húsz évben 64 magyarországi fehér gólyára került műholdas jeladó. A megfigyelésekből kiderült, hogy nem mindegyik madár vonul a Szaharától délre eső, klasszikus telelőterületekre. Vannak egyedek, amelyek jóval közelebb, például Izrael térségében töltik a telet. Innen érthetően gyorsabb és egyszerűbb a hazatérés, mint akár Dél-Afrikából, Fokváros környékéről.

Gerzson még úton van

Szekszárd közkedvelt gólyája, Gerzson – aki a patak partján él, „bejáratos” a helyi halboltba, és már több, mint tíz éve rendszeresen látogatja az üzletet – egyelőre még úton van.

A dolgozók tapasztalata szerint az elmúlt évtizedben jellemzően március 8. és 16. között érkezett vissza, így idén is ezekben a napokban várják.

A magyar gólyák többsége jellemzően március második felében érkezik haza a többnyire afrikai telelőhelyéről. Az őszi és a tavaszi oda-visszaút során légvonalban is akár 16-17 ezer kilométert repülnek. A gólyák hazatérése nemcsak természeti látványosság, hanem érzelmi pillanat is sok település számára: a fészkek újra benépesülnek, és ezzel hivatalosan is kezdetét veszi a tavasz.

