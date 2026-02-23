Meghalt Götz Béla, gyászba borult a Madách Színház

A Götz Béla név egyet jelent a magyar színházi látványtervezés megújításával. A Madách Színház saját halottjának tekinti az alkotót, aki 18 éves korától dolgozott a teátrumban, majd 1976-tól szcenikusként és díszlettervezőként meghatározó szerepet játszott az intézmény arculatának formálásában.

Götz Béla neve örökre összeforrt a Madách Színház történetével és a Macskák legendás díszletvilágával. Fotó:Illusztráció/Unplash

Götz Béla munkássága örökre beírta magát a magyar színházművészet történetébe

Több mint 300 díszlet újító szemléletű alkotójaként örökérvényű hatást gyakorolt a magyar színházi látványtervezésre. Nevéhez fűződik a Madách Színház leghosszabb ideje futó előadásának, a Macskák díszletterve is, amely generációk számára vált meghatározó élménnyé.

Az ország számos pontján dolgozott: emlékezetes színpadképet álmodott meg a Csíksomlyói Passió előadásához és az István, a király királydombi ősbemutatójához is. A látványvilág, amelyet megteremtett, máig meghatározó része a magyar zenés színház történetének.

A Madách Színház 1999-es felújításában tevékenyen vett részt, a nézőtér mennyezetén látható freskó is az ő nagyszerű alkotása. A teátrum arculata és belső tere ma is őrzi keze nyomát.

Götz Béla nemcsak alkotóként, hanem oktatóként is maradandót alkotott: a Magyar Képzőművészeti Főiskola falai között osztotta meg tudását az új generációkkal.

A Jászai Mari-díjas díszlettervező, a Magyar Köztársaság Érdemrend Tiszti Keresztjével kitüntetett művész emlékét szeretettel őrzik kollégái és tanítványai.