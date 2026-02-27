Gulyás Gergely: Az ország békéjére, biztonságára és fejlődésére a polgári kormány jelenti a garanciát

Mint mondta, az évek óta tartó vérontás semmilyen eredményt nem hozott, ugyanakkor Európa szenvedte meg leginkább a konfliktust, hiszen a gazdasági növekedés, az energiaárak és az infláció terén is komoly károkat okozott. Hangsúlyozta, hogy Magyarország továbbra is a béke mellett áll, és nem küld sem fegyvereket, sem katonákat Ukrajnába.

Fotó: Ladóczki Balázs

Kiemelte: a biztonság azt jelenti, hogy Magyarország nem sodródik bele a háborúba, ugyanakkor meg kell őrizni az ország energiabiztonságát is, amely a rendszerváltás óta nem látott kihívásokkal néz szembe. Ukrajna egyoldalú döntésének nevezte, hogy leállította a Magyarország és Szlovákia ellátását biztosító Barátság kőolajvezetéket, ami szerinte elfogadhatatlan. Magyarország ezért felszólítja Ukrajnát, hogy tartsa be az Európai Unióval kötött társulási megállapodásban vállalt kötelezettségeit, és ne lehetetlenítse el Magyarország energiaellátását - hangoztatta.

Hozzátette: a Barátság vezetéken technikai akadálya nincs az újraindításnak. Amíg azonban nem történik változás, Magyarország nem szállít dízelt Ukrajnába, nem teszi lehetővé a 20. szankciós csomag elfogadását, és fenntartja álláspontját az Ukrajnának szánt, 90 milliárd eurós uniós támogatással kapcsolatban is.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy a béke és a biztonság mellett a választás tétje a fejlődés is. Az elmúlt másfél évtized lehetőséget adott arra, hogy mindenki előrelépjen: "egymillió új munkahely jött létre, vagyis ennyivel többen dolgoznak ma, mint a polgári kormányzás kezdetén" - húzta alá. "Látjuk azt, hogy sikerült az élet tekintetében is előrelépni" - fogalmazott, hozzátéve, hogy természetesen mindig van hova fejlődni. Elmondta: a kormány az elmúlt négy évben, a háború okozta gazdasági nehézségek ellenére sem adta fel céljait a családtámogatás és az otthonteremtés területén. Hangsúlyozta, hogy világos program és egyértelmű fejlődési pálya áll az ország előtt, ami választókerületi szinten is konkrét terveket jelent a következő négy évre.

Reményét fejezte ki, hogy a választópolgárok Magyarország békéjére, biztonságára és fejlődésére szavaznak, és a következő ciklusban is a polgári kormány kap felhatalmazást. Újságírói kérdésre válaszolva a Barátság kőolajvezeték leállítása kapcsán a miniszter azt mondta, hogy az ellátásbiztonság érdekében - mint nemzeti ügyben - minden politikai erőnek közösen kellene fellépnie, mert jelenleg az orosz kőolaj és földgáz a legolcsóbb elérhető energiaforrás Magyarország számára. Gulyás Gergely közölte, a vezeték újraindításának technikai akadálya nincs, az ukrán lépést, a "politikai zsarolást" pedig elfogadhatatlannak nevezte.