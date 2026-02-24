Győzike Donald Trumppal találkozott: videón a döbbenetes pillanat

Győzike ismét felrobbantotta az internetet, amikor megjelent a videó, amelyen látszólag Donald Trump társaságában pózol. Győzike Donald Trumppal találkozott, legalábbis a felvétel ezt sugallja – ám közelebbről nézve egyértelmű, hogy egy ügyesen elkészített, vicces AI-videóról van szó.

Győzike Donald Trumppal találkozott – a közös pillanat máris felrobbantotta az internetet.

Fotó: Markovics Gábor

A geg annyira élethűre sikerült, hogy sokan első pillantásra elhitték a találkozót. A kommentek között volt, aki gratulált, mások viszont azonnal kiszúrták, hogy digitálisan manipulált képsorokról van szó.

Győzike Donald Trumppal találkozott – mi történt pontosan?

A mesterséges intelligenciával készült tartalmak egyre élethűbbek, így nem csoda, hogy ez a videó is pillanatok alatt vírusként kezdett terjedni. A készítők láthatóan egy humoros, figyelemfelkeltő gegnek szánták az egészet – és a reakciók alapján sikerrel jártak.

