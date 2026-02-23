Meghalt Perger István

Perger István pályafutása során meghatározó szerepet töltött be az uniós kommunikáció és intézményi kapcsolatok területén. Dolgozott az Európai Parlament sajtószolgálatánál, részt vett Magyarország 2011-es uniós elnökségének munkájában, majd 2012-től a Bizottság budapesti képviseletén töltött be vezető szerepet. Nevéhez fűződik többek között az Európa-napi futóverseny és fesztivál életre hívása, valamint az Europe Direct hálózat fejlesztése.

Perger István pályája során az európai együttműködésért dolgozott, halálával jelentős veszteség érte a szakmát

Fotó: Tuba Zoltán / Facebook / Európai Bizottság Magyarországi Képviselete

A halál pótolhatatlan veszteséget jelent az intézmény számára

2021 és 2023 között Brüsszelben dolgozott, majd visszatért Budapestre, ahol a képviselet helyettes vezetőjeként és a politikai, gazdasági csoport vezetőjeként tevékenykedett. A közlemény kiemeli szakmai felkészültségét, stratégiai gondolkodását és emberi kvalitásait. Távozása pótolhatatlan veszteség az intézmény és a kollégák számára.