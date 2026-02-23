Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy pácban van Zelenszkij, ebből hogy mászik ki, azt még ő se tudja

Olvasta?

Itt az újabb tiszás politikus, aki milliókat keres a háborún

halál

Meghalt Perger István

34 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mély megrendüléssel számolt be közösségi oldalán az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete arról, hogy váratlanul elhunyt Perger István, a képviselet helyettes vezetője. A halál híre nemcsak a brüsszeli és budapesti szakmai közösséget, hanem mindazokat megrázta, akik ismerték és együtt dolgoztak vele.
Link másolása
Vágólapra másolva!
halálgyászEurópai Bizottság

Perger István pályafutása során meghatározó szerepet töltött be az uniós kommunikáció és intézményi kapcsolatok területén. Dolgozott az Európai Parlament sajtószolgálatánál, részt vett Magyarország 2011-es uniós elnökségének munkájában, majd 2012-től a Bizottság budapesti képviseletén töltött be vezető szerepet. Nevéhez fűződik többek között az Európa-napi futóverseny és fesztivál életre hívása, valamint az Europe Direct hálózat fejlesztése.

halál
Perger István pályája során az európai együttműködésért dolgozott,  halálával jelentős veszteség érte a szakmát
Fotó: Tuba Zoltán / Facebook / Európai Bizottság Magyarországi Képviselete

A halál pótolhatatlan veszteséget jelent az intézmény számára

2021 és 2023 között Brüsszelben dolgozott, majd visszatért Budapestre, ahol a képviselet helyettes vezetőjeként és a politikai, gazdasági csoport vezetőjeként tevékenykedett. A közlemény kiemeli szakmai felkészültségét, stratégiai gondolkodását és emberi kvalitásait. Távozása pótolhatatlan veszteség az intézmény és a kollégák számára.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!