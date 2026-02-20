Lezárult a vita, kiderült, hogy a bajai vagy szegedi halászlé a finomabb

Bár a halászlénél az alapvetés szinte mindenhol a ponty – hiszen a csuka vagy a süllő nemes húsa hamar szétesik a lobogó vízben –, az elkészítési módok közötti szakadék generációk óta viták forrása – írja a Teol.

Örök vita: a bajai vagy a szegedi halászlé a finomabb? (A kép illusztráció.)

A bajai halászlé titka a frissesség és dinamika. A halat a hagymával és fűszerekkel együtt, egyszerre főzik készre, majd mehet bele az elmaradhatatlan gyufatészta. Ez a tészta az, ami megadja a bajai halászlé sűrűségét.

A szegedi halászlé ezzel szemben igazi türelemjáték, a tökéletes leves titka a gazdag alaplé. A hagymát, a paprikát és a halaprólékot sokáig kell főzni, majd az egészet egy szitán átpasszírozni. A sűrű, testes levesbe csak ezután mehet bele a hal.

A kép azonban ennél jóval árnyaltabb, és nem is lehet egyértelműen eldönteni, melyik a finomabb. Abban azonban a Teol olvasói egyetértenek, hogy a bográcsban készült halászlének nincs párja.

Legyen szó a bajai gyorsaságról vagy a szegedi precizitásról, egy dologban mindenki egyetért: a halászlé akkor az igazi, ha friss pontyból, minőségi paprikával és jó társaságban készül.

A halászlé titkai: apró lépések, amelyekkel biztos a siker

A halászlé biztonságos elkészítésének első lépése a friss alapanyag. A szupermarketek és piacok kínálata mellett a megfelelő hőkezelés is döntő tényező. A halászlé akkor tekinthető biztonságosan elkészültnek, ha a hal hozzáadása után legalább 10 percig forralják, hogy teljesen átforrósodjon. Ugyanilyen fontos, hogy az ételt két óránál tovább ne hagyják szobahőmérsékleten. A maradék legfeljebb 1–2 napig őrizhető meg hűtőszekrényben, újramelegítéskor pedig ismét forralni kell.