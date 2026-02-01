Hamu a kertben: hasznos trükkök és veszélyes tévhitek

A fűtési időszakban ismét előtérbe került a kérdés, mihez lehet kezdeni a hamuval a kertekben és gazdaságokban. A hamu erősen lúgos kémhatású anyag, ezért nem mindegy, milyen talajra és milyen mennyiségben kerül ki – különösen akkor, ha zöldségeskert vagy dísznövények közelében használják.
Fahamu felhasználása a kertben
A fahamu egyik legfontosabb tulajdonsága a magas pH-érték, amely jellemzően 10 és 13 között mozog.
Ez azt jelenti, hogy savanyú talajokon kifejezetten előnyös lehet, mivel képes csökkenteni a túlzott savasságot, javítja a talaj mikrobiológiai aktivitását, és segíti a tápanyagok jobb hasznosulását. Ilyen esetekben a hamu természetes meszezésként működik – írja a Sonline.hu.
Hamu hatása a növényekre
A problémák akkor kezdődnek, ha a hamu semleges vagy eleve lúgos talajra kerül. Ilyenkor tovább emeli a pH-t, ami miatt több fontos mikroelem – például a vas, a mangán vagy a cink – a növények számára felvehetetlenné válik.
Ennek következménye lehet a levelek sárgulása, a növekedés lelassulása és a terméshozam romlása.
A leggyakoribb hiba: a túlzás
A hamu esetében a túlhasználat kifejezetten veszélyes. Általános szabály szerint:
négyzetméterenként legfeljebb egy maréknyi számít biztonságos mennyiségnek
egy szezonban. Fontos, hogy ezt egyenletesen oszlassák el, majd enyhén dolgozzák a talajba, mert kupacban hagyva akár a növények gyökérzónáját is károsíthatja.
Hamu a talajban
A savanyú talajt kedvelő növények – például az áfonya, a hortenzia, a rododendron vagy az azálea – kifejezetten rosszul reagálnak a hamura. Ezzel szemben több zöldségnövény, például a cékla, a bab vagy a cukkini jól tolerálja az enyhén lúgosabb közeget, így náluk mérsékelt használat mellett akár a termés mennyisége és minősége is javulhat.
Természetes védekezés a kártevők ellen
Érdekesség, hogy a hamu nemcsak talajjavítóként hasznosítható. Vékony sávban kiszórva hatékonyan távol tartja a csigákat, mivel a finom, lúgos por kiszárítja a testüket, ezért elkerülik az ilyen felületeket.
Hamu használata: Nemcsak a kertben
Gyakorlati tapasztalatok szerint a fahamu az állattartásban is jól alkalmazható. A tyúkól padlójára terítve segít távol tartani a tetveket és más élősködőket, míg a kertben a talajba forgatva bizonyos kártevők ellen is védelmet nyújt. Tapasztalatai szerint a keletkező hamu mennyisége nagyban függ a fa szárazságától és a kályha huzatától is.
Tápanyagok a hamuban
Bár a hamu nem teljes értékű műtrágya, számos hasznos ásványi anyagot tartalmaz. A benne lévő kálium segíti a növények vízháztartását és növeli a stressztűrést, a kalcium javítja a talaj szerkezetét, a magnézium pedig elengedhetetlen a fotoszintézishez. Nitrogént azonban szinte egyáltalán nem tartalmaz, ezért önmagában nem fedezi a növények tápanyagigényét.