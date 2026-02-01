Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Sport

Nem csitul a magyar pólóbotrány: Madaras Norbert könyörtelenül reagált Zalánki Gergő vádjaira

fahamu

Hamu a kertben: hasznos trükkök és veszélyes tévhitek

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A téli fűtési szezonban sok háztartásban jelentős mennyiségű maradék gyűlik össze, amelyet sokan automatikusan a kertben hasznosítanának. A hamu azonban nem egyszerű melléktermék: megfelelően használva segíthet, rosszul alkalmazva viszont komoly károkat is okozhat a talajban és a növényekben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fahamunövényvédelemkertészkedés

A fűtési időszakban ismét előtérbe került a kérdés, mihez lehet kezdeni a hamuval a kertekben és gazdaságokban. A hamu erősen lúgos kémhatású anyag, ezért nem mindegy, milyen talajra és milyen mennyiségben kerül ki – különösen akkor, ha zöldségeskert vagy dísznövények közelében használják.

hamu
Hamu a kertben: segít vagy árthat? Meglepő hatásai lehetnek a talajra (Illusztráció!)
Fotó: Volodymyr Hryshchenko / Unsplash

Fahamu felhasználása a kertben

A fahamu egyik legfontosabb tulajdonsága a magas pH-érték, amely jellemzően 10 és 13 között mozog.

Ez azt jelenti, hogy savanyú talajokon kifejezetten előnyös lehet, mivel képes csökkenteni a túlzott savasságot, javítja a talaj mikrobiológiai aktivitását, és segíti a tápanyagok jobb hasznosulását. Ilyen esetekben a hamu természetes meszezésként működik – írja a Sonline.hu.

Hamu hatása a növényekre

A problémák akkor kezdődnek, ha a hamu semleges vagy eleve lúgos talajra kerül. Ilyenkor tovább emeli a pH-t, ami miatt több fontos mikroelem – például a vas, a mangán vagy a cink – a növények számára felvehetetlenné válik. 

Ennek következménye lehet a levelek sárgulása, a növekedés lelassulása és a terméshozam romlása.

hamu
Fahamu felhasználása a kertben
Fotó: Egy Kertész Kertje Pilisszentkereszten:Kertápolás / YouTube / Képkivágás

Tápanyagok a hamuban

Bár a hamu nem teljes értékű műtrágya, számos hasznos ásványi anyagot tartalmaz. A benne lévő kálium segíti a növények vízháztartását és növeli a stressztűrést, a kalcium javítja a talaj szerkezetét, a magnézium pedig elengedhetetlen a fotoszintézishez. Nitrogént azonban szinte egyáltalán nem tartalmaz, ezért önmagában nem fedezi a növények tápanyagigényét.

A leggyakoribb hiba: a túlzás

A hamu esetében a túlhasználat kifejezetten veszélyes. Általános szabály szerint: 

négyzetméterenként legfeljebb egy maréknyi számít biztonságos mennyiségnek

egy szezonban. Fontos, hogy ezt egyenletesen oszlassák el, majd enyhén dolgozzák a talajba, mert kupacban hagyva akár a növények gyökérzónáját is károsíthatja.

Hamu a talajban

A savanyú talajt kedvelő növények – például az áfonya, a hortenzia, a rododendron vagy az azálea – kifejezetten rosszul reagálnak a hamura. Ezzel szemben több zöldségnövény, például a cékla, a bab vagy a cukkini jól tolerálja az enyhén lúgosabb közeget, így náluk mérsékelt használat mellett akár a termés mennyisége és minősége is javulhat.

hamu
Egy páfrány nő ki a hamvaiból egy jelentős bozóttüzek után Tasmániában, Ausztráliában.
Fotó: Matt Palmer / Unsplash

Természetes védekezés a kártevők ellen

Érdekesség, hogy a hamu nemcsak talajjavítóként hasznosítható. Vékony sávban kiszórva hatékonyan távol tartja a csigákat, mivel a finom, lúgos por kiszárítja a testüket, ezért elkerülik az ilyen felületeket.

Hamu használata: Nemcsak a kertben

Gyakorlati tapasztalatok szerint a fahamu az állattartásban is jól alkalmazható. A tyúkól padlójára terítve segít távol tartani a tetveket és más élősködőket, míg a kertben a talajba forgatva bizonyos kártevők ellen is védelmet nyújt. Tapasztalatai szerint a keletkező hamu mennyisége nagyban függ a fa szárazságától és a kályha huzatától is.

További tartalmak:

Fűtsünk okosan: ezeket ne dobjuk a tűzre!

A téli időszakban kerül leginkább előtérbe az égetés kérdésköre. Egyrészt a lehullott falevelek és a különböző kerti zöldhulladékok kapcsán, másrészt a fűtési szezon kezdete miatt. El lehet-e égetni az avart és a kerti zöldhulladékot? Mit dobhatunk a kályhánkba, kandallónkba? Ezen kérdések kapcsán írtunk össze egy égetési kisokost.

Így védje meg növényeit a fagytól

A fagyos, havas tél nemcsak az embereket, hanem a kertek növényeit is komoly próbatétel elé állítja. A növények téli ápolása ilyenkor kulcsfontosságú, hiszen a nem megfelelően védett virágok, cserjék és mediterrán növények könnyen visszafordíthatatlan fagykárokat szenvedhetnek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!