Hamu a kertben: hasznos trükkök és veszélyes tévhitek

A fűtési időszakban ismét előtérbe került a kérdés, mihez lehet kezdeni a hamuval a kertekben és gazdaságokban. A hamu erősen lúgos kémhatású anyag, ezért nem mindegy, milyen talajra és milyen mennyiségben kerül ki – különösen akkor, ha zöldségeskert vagy dísznövények közelében használják.

Hamu a kertben: segít vagy árthat? Meglepő hatásai lehetnek a talajra (Illusztráció!)

Fotó: Volodymyr Hryshchenko / Unsplash

Fahamu felhasználása a kertben

A fahamu egyik legfontosabb tulajdonsága a magas pH-érték, amely jellemzően 10 és 13 között mozog.

Ez azt jelenti, hogy savanyú talajokon kifejezetten előnyös lehet, mivel képes csökkenteni a túlzott savasságot, javítja a talaj mikrobiológiai aktivitását, és segíti a tápanyagok jobb hasznosulását. Ilyen esetekben a hamu természetes meszezésként működik – írja a Sonline.hu.

Hamu hatása a növényekre

A problémák akkor kezdődnek, ha a hamu semleges vagy eleve lúgos talajra kerül. Ilyenkor tovább emeli a pH-t, ami miatt több fontos mikroelem – például a vas, a mangán vagy a cink – a növények számára felvehetetlenné válik.

Ennek következménye lehet a levelek sárgulása, a növekedés lelassulása és a terméshozam romlása.

Fotó: Egy Kertész Kertje Pilisszentkereszten:Kertápolás / YouTube / Képkivágás

A leggyakoribb hiba: a túlzás

A hamu esetében a túlhasználat kifejezetten veszélyes. Általános szabály szerint:

négyzetméterenként legfeljebb egy maréknyi számít biztonságos mennyiségnek

egy szezonban. Fontos, hogy ezt egyenletesen oszlassák el, majd enyhén dolgozzák a talajba, mert kupacban hagyva akár a növények gyökérzónáját is károsíthatja.

Hamu a talajban

A savanyú talajt kedvelő növények – például az áfonya, a hortenzia, a rododendron vagy az azálea – kifejezetten rosszul reagálnak a hamura. Ezzel szemben több zöldségnövény, például a cékla, a bab vagy a cukkini jól tolerálja az enyhén lúgosabb közeget, így náluk mérsékelt használat mellett akár a termés mennyisége és minősége is javulhat.