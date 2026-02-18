Hamvazószerda titka: mit jelent valójában a por és a hamu?

A hamvazószerda a nyugati kereszténység egyik legfontosabb mozgó ünnepe, amely február 4. és március 10. közé eshet. Ez a nap jelöli a nagyböjt kezdetét, amely Jézus 40 napos böjtjére emlékeztet. A nagyböjti időszak hossza és számítása különleges: mivel vasárnaponként nincs böjt, a kezdőnap a húsvét előtti 46. napra esik.

Hamvazószerda napján szentelt hamuval jelölik meg a hívek homlokát — ezzel veszi kezdetét a nagyböjt 40 napos időszaka Fotó: Shutterstock

A keleti keresztény hagyományban eltérő a gyakorlat — az ortodox egyházban szombaton sem böjtölnek, ezért a böjti időszak korábban, húshagyóvasárnap indul.

Hamvazószerda liturgia és hamvazkodás szertartása

A templomi szertartás során – elsősorban a katolikus egyházban – a pap az előző évi virágvasárnapi szentelt barka hamujából keresztet rajzol a hívek homlokára. Ezt nevezik hamvazkodás szertartásának (latinul: impositio cinerum).

A pap ilyenkor az alábbi mondatok egyikét mondja:

„Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy és porrá leszel.”

„Térjetek meg és higgyetek az evangéliumnak.”

A hamu az elmúlásra és az emberi élet mulandóságára figyelmeztet, ugyanakkor a megtérés és a lelki megújulás lehetőségét is jelképezi.

A hamvazószerda története és eredete

A hamuval való jelképes vezeklés már az ókereszténység idején jelen volt. A nyilvános bűnösöket mezítláb, zsákruhában vezették a templomba, majd a püspök hamut hintett fejükre, és kiutasította őket egészen nagycsütörtökig.

A hivatalos egyházi gyakorlatot II. Orbán pápa 1091-ben rendelte el, amikor kötelezővé tette a hamuval való megjelölést minden keresztény számára ezen a napon. A szokás a mai napig fennmaradt a katolikus hagyományban.

Nagyböjt szabályai és népszokások

A nagyböjt kezdete nemcsak liturgikus esemény, hanem életmódbeli változást is jelent sok hívő számára. A böjt hagyományosan húsmentes étkezést, mértékletességet és lelki elcsendesedést jelent.

A néphit szerint, aki hamvazkodik, annak nem fog fájni a feje — ez a babona is mutatja, mennyire mélyen beépült a hagyomány a magyar népszokások közé.