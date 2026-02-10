Hankó Balázs: el a kezeket a magyar egyetemektől!

Hankó Balázs szerint az Európai Bizottság döntése példátlan, hiszen a felsőoktatás működtetése és irányítása nem uniós, hanem tagállami hatáskör. Ennek ellenére Brüsszel az Erasmus+ programból kizárta a magyar egyetemekhez kötődő hallgatók és oktatók jelentős részét, ami a miniszter megfogalmazása szerint közvetlenül érinti nemcsak magyar, hanem külföldi diákok tízezreit is.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter szerint az Európai Bizottság jogtalanul zárta ki a magyar egyetemeket és mintegy 240 ezer hallgatót az Erasmus+ programból

Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

A miniszter hangsúlyozta: az Európai Bizottság lépése mögött nem előzetes vizsgálat vagy konkrét visszaélési bejelentés áll, hanem feltételezések a politikai befolyás lehetőségéről és az egyetemi autonómia sérüléséről.

A kuratóriumok kérdése

Az Európai Bizottság kifogásai elsősorban az egyetemi alapítványok kuratóriumainak összetételére vonatkoznak. Brüsszel szerint nem volt kellően garantált a politikai befolyástól mentes pénzfelhasználás, valamint az összeférhetetlenség kizárása.

Hankó Balázs ezzel szemben azt állítja, hogy Magyarországon a kuratóriumokban korábban is alacsony volt a politikusok aránya. Elmondása szerint korábban ez 13 százalékot tett ki, mára pedig nullára csökkent, mivel minden érintett politikus lemondott a pozíciójáról. Emellett a kormány olyan összeférhetetlenségi szabályokat foglalt törvénybe, amelyek megfelelnek az Európai Bizottság által jelzett elvárásoknak.

A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy Európában több hasonló modell működik, például Ausztriában, ahol a kuratóriumokban a politikusok aránya jóval magasabb, mégsem vetődnek fel hasonló aggályok.

Vádak a további feltételekről

Hankó Balázs szerint az ügy politikai síkra terelődött, és azt állítja, hogy a Tisza megegyezett az Európai Bizottsággal bizonyos, általa ultimátumszerűnek nevezett feltételek végrehajtásáról. Ezek között szerepelne, hogy összeférhetetlenségi szabályokat vezetnének be az egyetemi rektorokkal szemben, valamint hogy az egyetemi professzorokat kizárnák a kuratóriumokból.

A miniszter szerint a professzorok helyére nemzetközi civil szervezetek által jelölt személyek kerülnének, ami szerinte súlyosan sértené az egyetemi autonómiát és a magyar felsőoktatás önrendelkezését.