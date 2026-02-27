Fontos videót tett közzé a jövőről Hankó Balázs

Hírlevél
Fontos videót tett közzé a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Hankó Balázs közösségi oldalán számolt be a magyarországi házasságkötések alakulásáról.
Hankó Balázs Facebook-oldalán jelent meg egy bejegyzés és egy videó a magyarországi házasságkötések helyzetéről. A miniszter a friss adatokat ismertette.

Hankó Balázs a magyarországi házasságkötésekről

A poszt szerint 2100 pár kötött házasságot, ami egy év alatt 31 százalékos növekedést jelent. Az adatok alapján már öt hónapja folyamatos az emelkedés Magyarországon.

A politikus hangsúlyozta, hogy a számok nem pusztán statisztikai adatot jelentenek. A bejegyzés szerint az eredmények a jövőbe vetett bizalom jelei.

