Fontos videót tett közzé a jövőről Hankó Balázs

Hankó Balázs Facebook-oldalán jelent meg egy bejegyzés és egy videó a magyarországi házasságkötések helyzetéről. A miniszter a friss adatokat ismertette.

Hankó Balázs Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Hankó Balázs a magyarországi házasságkötésekről

A poszt szerint 2100 pár kötött házasságot, ami egy év alatt 31 százalékos növekedést jelent. Az adatok alapján már öt hónapja folyamatos az emelkedés Magyarországon.

A politikus hangsúlyozta, hogy a számok nem pusztán statisztikai adatot jelentenek. A bejegyzés szerint az eredmények a jövőbe vetett bizalom jelei.

Minden gyermeknek szerető családban kell felnőnie

Az örökbefogadás nem csupán jogi folyamat – életeket köt össze, reményt ad, és valódi otthont teremt ott, ahol eddig nem volt. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a közösségi oldalán méltatta Kardosné Gyurkó Kata eddigi munkáját, aki immár miniszterelnöki biztosként áll ki a gyerekek érdekei mellett.

Hankó Balázs: Legalább 50 százalékkal emelkednek az ösztöndíjak az egyetemeken

Minimum ötven százalékkal emelkednek a tanulmányi ösztöndíjak az egyetemeken a tavaszi félév során. Ennek forrását az biztosítja, hogy az elmúlt években több mint 2 és félszeresére nőtt az egyetemek finanszírozása – jelentette be Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter.