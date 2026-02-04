Ritka fertőző betegség ütötte fel a fejét Somogyban

A hastífusz egy súlyos lefolyású, bakteriális eredetű fertőző betegség, amelyet a Salmonella baktérium egyes törzsei okoznak. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint a Somogy vármegyében élő, 24 éves férfi fertőzése importeredetű, mivel a lappangási időszakban Indonéziában tartózkodott. A megbetegedés felhívja a figyelmet a szennyezett ivóvíz fertőzés és az utazással összefüggő fertőző betegségek kockázataira - tájékoztat a Sonline.

A hastífusz Somogyban egy külföldi utazás után jelent meg (Illusztráció)

Fotó: Unsplash

Milyen tünetei vannak a hastífusznak?

A hastífusz tünetei fokozatosan jelentkeznek, és kezdetben könnyen összetéveszthetők más fertőző betegségekkel.

A hastífusz leggyakoribb tünetei:

tartósan emelkedő, magas láz;

erős fejfájás;

általános gyengeség, levertség;

hasi fájdalom és emésztési panaszok;

súlyosabb esetekben tudatzavar;

keringési problémák.

Van-e védőoltás hastífusz ellen?

A hastífusz ellen létezik védőoltás, amelyet elsősorban azoknak ajánlanak, akik trópusi vagy szubtrópusi országokba utaznak, ahol a fertőzés kockázata magasabb. Az oltás nemcsak az egyéni védelmet szolgálja, hanem a közegészségügyi riasztás kockázatát is csökkentheti egy esetleges behurcolt fertőzés esetén. A hatóságok szerint a diagnózist megerősítő hazai laboratóriumi vizsgálatok jelenleg is folyamatban vannak.

