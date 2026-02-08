Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látni kell!

Hihetetlen jelenséget vettek észre a Balatonon – videó

Választás 2026

Már a Tisza-közeli kutatások sem biztosak a győzelemben

lottó

Megvannak a hatos lottó nyerőszámai

36 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Izgulhatunk a jövő héten is. Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait vasárnap, s nem volt telitalálatos szelvény.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lottóa hatos lottó nyerőszámaiSzerencsejáték Zrt.hatos lottó

A Szerencsejáték Zrt. a 6. héten megtartott a hatos lottó nyerőszámainak a sorsolását. Kiderült, mely számokat húztak ki.

A Hatos lottó nyerőszámait ezen a héten senki sem találta telibe
A Hatos lottó nyerőszámait ezen a héten senki sem találta telibe
Fotó: Szerencsejáték Zrt.

A hatos lottó nyerőszámai (6. hét)

  • 11 (tizenegy)
  • 13 (tizenhárom)
  • 21 (huszonegy)
  • 22 (huszonkettő)
  • 23 (huszonhárom)
  • 26 (huszonhat)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt;

5 találatos szelvény 29 darab, nyereményük egyenként 469 970 forint;

4 találatos szelvény 1889 darab, nyereményük egyenként 7215 forint;

3 találatos szelvény 31 930 darab, nyereményük egyenként 2625 forint.

A következő héten a hatos lottó főnyereménye tovább halmozódik, mivel telitalálatos szelvény ezúttal sem született.

A 6. héten megtartott ötös lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

  • 11 (tizenegy)
  • 17 (tizenhét)
  • 53 (ötvenhárom)
  • 86 (nyolcvanhat)
  • 88 (nyolcvannyolc)

A héten 5 találatos szelvény nem volt!

Véletlenből milliárdok: megszólalt az ötös lottó nyertese

Hosszú idő után először mesélte el történetét az a szerencsés játékos, aki véletlennek köszönhetően milliárdossá vált. Az ötös lottó szelvénye nyomán 4 milliárd forinttal gazdagodott, amikor egy szakadt papucs miatt tért be a lottózóba.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!