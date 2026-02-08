Megvannak a hatos lottó nyerőszámai

A Szerencsejáték Zrt. a 6. héten megtartott a hatos lottó nyerőszámainak a sorsolását. Kiderült, mely számokat húztak ki.
A hatos lottó nyerőszámai (6. hét)
- 11 (tizenegy)
- 13 (tizenhárom)
- 21 (huszonegy)
- 22 (huszonkettő)
- 23 (huszonhárom)
- 26 (huszonhat)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt;
5 találatos szelvény 29 darab, nyereményük egyenként 469 970 forint;
4 találatos szelvény 1889 darab, nyereményük egyenként 7215 forint;
3 találatos szelvény 31 930 darab, nyereményük egyenként 2625 forint.
A következő héten a hatos lottó főnyereménye tovább halmozódik, mivel telitalálatos szelvény ezúttal sem született.
A 6. héten megtartott ötös lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
- 11 (tizenegy)
- 17 (tizenhét)
- 53 (ötvenhárom)
- 86 (nyolcvanhat)
- 88 (nyolcvannyolc)
A héten 5 találatos szelvény nem volt!
