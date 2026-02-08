Megvannak a hatos lottó nyerőszámai

A Szerencsejáték Zrt. a 6. héten megtartott a hatos lottó nyerőszámainak a sorsolását. Kiderült, mely számokat húztak ki.

A Hatos lottó nyerőszámait ezen a héten senki sem találta telibe

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

A hatos lottó nyerőszámai (6. hét)

11 (tizenegy)

13 (tizenhárom)

21 (huszonegy)

22 (huszonkettő)

23 (huszonhárom)

26 (huszonhat)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt;

5 találatos szelvény 29 darab, nyereményük egyenként 469 970 forint;

4 találatos szelvény 1889 darab, nyereményük egyenként 7215 forint;

3 találatos szelvény 31 930 darab, nyereményük egyenként 2625 forint.

A következő héten a hatos lottó főnyereménye tovább halmozódik, mivel telitalálatos szelvény ezúttal sem született.

A 6. héten megtartott ötös lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

11 (tizenegy)

17 (tizenhét)

53 (ötvenhárom)

86 (nyolcvanhat)

88 (nyolcvannyolc)

A héten 5 találatos szelvény nem volt!

