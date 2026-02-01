Nyilvánosságra hozták az aktuális sorsolás eredményeit. A hatos lottó 5. heti számsorsolását 2026. február 1-jén, vasárnap, Budapesten tartották meg.
A hatos lottó sorsolásán az alábbi számokat húzták ki – közölte az MTI.
A hatos lottó nyerőszámai (5. hét)
- 5 (öt)
- 10 (tíz)
- 19 (tizenkilenc)
- 32 (harminckettő)
- 41 (negyvenegy)
- 42 (negyvenkettő)
Nyeremények
- 6 találatos szelvény: nem volt
- 5 találatos szelvény: 43 darab, nyereményük egyenként 323 895 forint
- 4 találatos szelvény: 1739 darab, nyereményük egyenként 8010 forint
- 3 találatos szelvény: 28 253 darab, nyereményük egyenként 2880 forint
A következő héten a hatos lottó főnyereménye tovább halmozódik, mivel telitalálatos szelvény ezúttal sem született.
