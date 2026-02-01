Hírlevél
Nyilvánosságra hozták az aktuális sorsolás eredményeit. A hatos lottó 5. heti számsorsolását 2026. február 1-jén, vasárnap, Budapesten tartották meg.
Szerencsejáték Zrt.lottóhatos lottó

A hatos lottó sorsolásán az alábbi számokat húzták ki – közölte az MTI.

Hatos lottó
Fotó: Szerencsejáték Zrt.

A hatos lottó nyerőszámai (5. hét)

  • 5 (öt)
  • 10 (tíz)
  • 19 (tizenkilenc)
  • 32 (harminckettő)
  • 41 (negyvenegy)
  • 42 (negyvenkettő)

Nyeremények

  • 6 találatos szelvény: nem volt
  • 5 találatos szelvény: 43 darab, nyereményük egyenként 323 895 forint
  • 4 találatos szelvény: 1739 darab, nyereményük egyenként 8010 forint
  • 3 találatos szelvény: 28 253 darab, nyereményük egyenként 2880 forint

A következő héten a hatos lottó főnyereménye tovább halmozódik, mivel telitalálatos szelvény ezúttal sem született.

