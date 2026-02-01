A hatos lottó sorsolásán az alábbi számokat húzták ki – közölte az MTI.

Hatos lottó

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

A hatos lottó nyerőszámai (5. hét)

5 (öt)

10 (tíz)

19 (tizenkilenc)

32 (harminckettő)

41 (negyvenegy)

42 (negyvenkettő)

Nyeremények

6 találatos szelvény: nem volt

5 találatos szelvény: 43 darab, nyereményük egyenként 323 895 forint

4 találatos szelvény: 1739 darab, nyereményük egyenként 8010 forint

3 találatos szelvény: 28 253 darab, nyereményük egyenként 2880 forint

A következő héten a hatos lottó főnyereménye tovább halmozódik, mivel telitalálatos szelvény ezúttal sem született.

Hosszú idő után először mesélte el történetét az a szerencsés játékos, aki véletlennek köszönhetően milliárdossá vált. Az Ötöslottó szelvénye nyomán 4 milliárd forinttal gazdagodott, amikor egy szakadt papucs miatt tért be a lottózóba.