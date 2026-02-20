Hírlevél
havazás

Rendkívüli! Erős havazás és ónos eső várható, már lezárták a határátkelőt Sopronnál

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Hófúvás, havas eső és ónos eső nehezíti a közlekedést a következő 24 órában. Az érintett területeken korlátozásokat is bevezethetnek, a havazás miatt ideiglenesen lezárták a határátkelőt Sopronnál.
Havazás, hófúvás, havas eső és ónos eső is várható a következő 24 órában; az érintett területeken a tehergépjárművek számára korlátozásokat is elrendelhetnek – közölte a Magyar Közút pénteken délelőtt az MTI-vel.

Havazás, hófúvás, havas eső és ónos eső is várható a következő 24 órában
Havazás, hófúvás, havas eső és ónos eső is várható a következő 24 órában. Hóhelyzet Celldömölk térségében
Fotó: Vaol.hu/Giczi Sándor

A közlemény szerint jelenleg az ország nyugati felében tapasztalható intenzív havazás: Vas vármegye területén jelenleg 10-20 centiméter az átlagos hóvastagság, de Kőszeg térségében a 20 centimétert meghaladó hóréteget is lehet tapasztalni.

Az északi, északkeleti szelet péntek estig elsősorban nyugaton, kisebb eséllyel pedig északkeleten viharos (60-75 kilométer per órás) lökések kísérhetik, így a nyugati országrészben, ahol jelentősebb mennyiségű hó is hullott, hófúvásra lehet számítani.

A hófúvással érintett területeken a szél hótorlaszokat alakíthat ki, amelyek megszüntetését a szakemberek folyamatosan végzik, azonban az érintett térségekben a közlekedőktől fokozott óvatosságot kérnek. Hozzátették, hogy estére veszít erejéből a szél, így gyengül a hófúvás is.

Kattintásra galéria nyílik:

Galéria: Februári hóvihar képekben: látványos fotókon a hirtelen jött havazás
1/18
Hóhelyzet Celldömölk térségében

 

Ideiglenesen lezárták a határátkelőt Sopronnál

Az Ausztriában tapasztalható télies útviszonyok miatt ideiglenesen lezárták a 84-es főút végén található Sopron határátkelőhelyet pénteken – közölte az Útinform a honlapján.

Az Útinform ajánlása szerint Hegyeshalom felé érdemes kerülni, de a kisebb határállomásokat ajánlatos elkerülni.

Péntek estig nem csitul a havazás

Pénteken a Dunántúlon a havazás a nyugati területekről fokozatosan kiterjed a középső és a déli részekre is. Az esti, késő esti órákban a Duna-Tisza közének déli felén is számítani lehet kisebb havazásra, közben észak, északnyugat felől szűnik a havazás.

Reggeltől késő estig az említett területeken általában 1-5 centiméter friss hó várható, de délnyugaton ennél több is eshet (5-10 centiméter). Az éjszaka második felében a Dél-Dunántúlon, valamint az Alföldön fordulhat elő kisebb havazás – tájékoztattak.

A közút szerint péntek késő estétől szombat reggelig a hideg, fagyos levegő beáramlásával az Alföld egyes részein átmenetileg kedvezővé válhatnak a feltételek ónos eső kialakulásához. 

A havazás várhatóan a szombat délelőtti órákra teljesen elhagyja az országot.

Közölték azt is, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a kezelésébe tartozó mintegy 31 000 kilométer hosszúságú országos közúthálózaton folyamatosan figyeli az időjárási körülményeket, és az előrejelzések alapján a havazással érintett területeken elvégzi a megelőző szórási munkálatokat, majd a havazás időszakában is folyamatosan dolgoznak a munkagépek a hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatokon. 

A Magyar Közút 80 mérnökségén 2300 munkavállaló látja el a feladatokat 12 órás váltott műszakban, a téli időjárási körülmények kezelése érdekében mintegy 800 munkagép áll rendelkezésre a következő napok feladataira – fűzték hozzá.

Így tört be a hóvihar az országba

Komoly fennakadásokat okozott a pénteken érkező intenzív havazás Nyugat-Magyarországon. A hóhelyzet több vármegyében is megbénította a közlekedést, buszbalesetek, útlezárások és vasúti késések nehezítik az utazást. A havazásról készült képeket az Origo oldalán megtekintheti.

Káosz Ausztriában: reptérzár, járhatatlan utak és lavinaveszély

A zordra fordult téli időjárás miatt péntek reggel ideiglenesen leállt a bécsi repülőtér működése. A havazás miatt az osztrák főváros körüli A21-es autópályát is lezárták. Az osztrák alpesi térségben növekvő lavinaveszélyre hívták fel a figyelmet. Arra kérték a téli sportok kedvelőit, hogy kerüljék a nem biztosított terepeket.

 

