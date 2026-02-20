Rendkívüli! Erős havazás és ónos eső várható, már lezárták a határátkelőt Sopronnál

Havazás, hófúvás, havas eső és ónos eső is várható a következő 24 órában; az érintett területeken a tehergépjárművek számára korlátozásokat is elrendelhetnek – közölte a Magyar Közút pénteken délelőtt az MTI-vel.

Fotó: Vaol.hu/Giczi Sándor

A közlemény szerint jelenleg az ország nyugati felében tapasztalható intenzív havazás: Vas vármegye területén jelenleg 10-20 centiméter az átlagos hóvastagság, de Kőszeg térségében a 20 centimétert meghaladó hóréteget is lehet tapasztalni.

Az északi, északkeleti szelet péntek estig elsősorban nyugaton, kisebb eséllyel pedig északkeleten viharos (60-75 kilométer per órás) lökések kísérhetik, így a nyugati országrészben, ahol jelentősebb mennyiségű hó is hullott, hófúvásra lehet számítani.

A hófúvással érintett területeken a szél hótorlaszokat alakíthat ki, amelyek megszüntetését a szakemberek folyamatosan végzik, azonban az érintett térségekben a közlekedőktől fokozott óvatosságot kérnek. Hozzátették, hogy estére veszít erejéből a szél, így gyengül a hófúvás is.

