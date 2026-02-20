Több vármegyét bénít meg a havazás – látványos képeken a súlyos hóhelyzet

A nyugati országrészben narancs riasztás mellett érkezett meg a markáns téli front, amely több helyen 20–30 centiméter friss havat hozott. Az intenzív havazás miatt csúszóssá váltak az utak, hóátfúvások alakultak ki, és a romló látási viszonyok miatt a közlekedőknek fokozott óvatosság ajánlott.

A havazás komoly fennakadásokat okozott Vas Vármegyében

Fotó: Benkő Sándor/Vas Népe

Hol vannak útlezárások Vas megyében?

A hóhelyzet több ponton is útlezárást eredményezett. A 84-es főúton, Sárvár térségében egy keresztbe fordult kamion miatt teljes útzárat rendeltek el, a forgalmat a belterület felé terelik. Kőszegen egy busz villanyoszlopnak csúszott. Horvátzsidány felé pedig kidőlt fa akadályozta a haladást, míg több településen kisebb koccanásos balesetek történtek a csúszós utak miatt - tájékoztat a VAOL.

Kőszegen a kora reggeli mérések szerint 27 centiméteres hóvastagságot regisztráltak, és azóta is tovább gyarapodott a hótakaró. A hőmérséklet fagypont alatt maradt, ami miatt a lehullott csapadék gyorsan megmarad az utakon.

Melyik utak járhatók az M86-oson?

Az M86-os autóúton több szakaszon hókásás, latyakos burkolatról számoltak be az autósok. Egyes részeken egy nyomvonalon lehet haladni, máshol lassan, de járható az út. Az M85-ös és M86-os szakaszokon a burkolat helyenként jegesedhet, ezért a közlekedőknek fokozott óvatosság ajánlott. A Magyar Közút tájékoztatása szerint folyamatos a síkosságmentesítés, de az intenzív hóesés miatt gyorsan visszahavasodnak a sávok.

Hogy járnak a vonatok a havazás miatt?

Nyugat-Magyarországon válságos a közlekedési helyzet – közölte a Mávinform pénteken.

Azt írták, hogy akinek nem feltétlenül szükséges, az ne induljon útnak különös tekintettel Vas vármegyére, Zala vármegye északi részére (Zalaegerszeg, Keszthely, Lenti, Zalaszentgrót térségére), Veszprém vármegye nyugati részére (Sümeg, Devecser, Pápa térségére), illetve Győr-Moson-Sopron vármegye nyugati részére (Csorna, Sopron, Kapuvár, Mosonmagyaróvár térségére).

A legfrissebb jelentések szerint 16 VOLÁN-busz szenvedett balesetet a havas, jeges úton, többségük árokba csúszott.

A legsúlyosabb baleset a 76-os főúton történt, ahol a cég munkatársán túl több utas is megsérült, 2 ember súlyos sérülést – végtagtörést –, 10 ember könnyű sérülést szenvedett.

Hóhelyzet Győr-Moson-Sopron Vármegyében

Sopronban az esti órákban kezdődött intenzív csapadék reggelre 20–25 centiméteres hóréteget eredményezett, helyenként ennél is több gyűlt össze. Az autók jelentős részét szinte ki kellett ásni a hó alól.