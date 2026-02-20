Több vármegyét bénít meg a havazás – látványos képeken a súlyos hóhelyzet

A nyugati országrészben narancs riasztás mellett érkezett meg a markáns téli front, amely több helyen 20–30 centiméter friss havat hozott. Az intenzív havazás miatt csúszóssá váltak az utak, hóátfúvások alakultak ki, és a romló látási viszonyok miatt a közlekedőknek fokozott óvatosság ajánlott.
Hol vannak útlezárások Vas megyében?
A hóhelyzet több ponton is útlezárást eredményezett. A 84-es főúton, Sárvár térségében egy keresztbe fordult kamion miatt teljes útzárat rendeltek el, a forgalmat a belterület felé terelik. Kőszegen egy busz villanyoszlopnak csúszott. Horvátzsidány felé pedig kidőlt fa akadályozta a haladást, míg több településen kisebb koccanásos balesetek történtek a csúszós utak miatt - tájékoztat a VAOL.
Kőszegen a kora reggeli mérések szerint 27 centiméteres hóvastagságot regisztráltak, és azóta is tovább gyarapodott a hótakaró. A hőmérséklet fagypont alatt maradt, ami miatt a lehullott csapadék gyorsan megmarad az utakon.
Melyik utak járhatók az M86-oson?
Az M86-os autóúton több szakaszon hókásás, latyakos burkolatról számoltak be az autósok. Egyes részeken egy nyomvonalon lehet haladni, máshol lassan, de járható az út. Az M85-ös és M86-os szakaszokon a burkolat helyenként jegesedhet, ezért a közlekedőknek fokozott óvatosság ajánlott. A Magyar Közút tájékoztatása szerint folyamatos a síkosságmentesítés, de az intenzív hóesés miatt gyorsan visszahavasodnak a sávok.
Hogy járnak a vonatok a havazás miatt?
Nyugat-Magyarországon válságos a közlekedési helyzet – közölte a Mávinform pénteken.
Azt írták, hogy akinek nem feltétlenül szükséges, az ne induljon útnak különös tekintettel Vas vármegyére, Zala vármegye északi részére (Zalaegerszeg, Keszthely, Lenti, Zalaszentgrót térségére), Veszprém vármegye nyugati részére (Sümeg, Devecser, Pápa térségére), illetve Győr-Moson-Sopron vármegye nyugati részére (Csorna, Sopron, Kapuvár, Mosonmagyaróvár térségére).
A legfrissebb jelentések szerint 16 VOLÁN-busz szenvedett balesetet a havas, jeges úton, többségük árokba csúszott.
A legsúlyosabb baleset a 76-os főúton történt, ahol a cég munkatársán túl több utas is megsérült, 2 ember súlyos sérülést – végtagtörést –, 10 ember könnyű sérülést szenvedett.
Hóhelyzet Győr-Moson-Sopron Vármegyében
Sopronban az esti órákban kezdődött intenzív csapadék reggelre 20–25 centiméteres hóréteget eredményezett, helyenként ennél is több gyűlt össze. Az autók jelentős részét szinte ki kellett ásni a hó alól.
Hol vannak korlátozások és balesetek?
A megye nyugati részén a nagy mennyiségű hó miatt több baleset történt. Sopron térségében egy kamion elakadt, Pápánál négy autó ütközött. A Sopron–Klingenbach határátkelőnél forgalomkorlátozást vezettek be a rendkívüli időjárás miatt. Az Ausztriába ingázók hosszabb várakozási időre számíthatnak.
Mely utak a legnehezebben járhatók?
Az M85-ös Csorna térségében havas, a külső sáv latyakos, míg Csorna után több helyen már csak vizes a burkolat. Kapuvártól Kónyig jelentős hóesés nehezítette a közlekedést. A szakemberek folyamatosan takarítják és sózzák az utakat, Sopronban éjszaka több munkagéppel dolgoztak. A hóátfúvások azonban napközben is okozhatnak problémákat.
Havazás Észak-Zalában
Az intenzív havazás Észak-Zalában is fennakadásokat okoz, a mellékutak több helyen nehezen járhatók, és egy kamion is elakadt Gellénháza és Sárhida között.
Két hullámban csap le a csapadék – havazás, viharos szél és fagy is jön
Jelentős fordulatot vesz az időjárás a következő napokban: délnyugat felől gyorsan beborul az ég, és már csütörtökön megérkezik az első csapadékhullám. A reggeli óráktól az északi tájakon egyre többfelé eshet az eső, az Északi-középhegység térségében pedig igazi téli időjárás jöhet, havazással.
Kiadták a narancs riasztást, több helyen óriási hó várható
A HungaroMet Nonprofit Zrt. másodfokú riasztást adott ki több nyugat-dunántúli járásra a várható havazás és az erős szél miatt. A szakemberek szerint a hófúvás komoly fennakadásokat okozhat a közlekedésben, ezért az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság arra kéri a lakosságot, hogy csak indokolt esetben induljanak útnak.
A vasúti közlekedésben is fennakadások tapasztalhatók. A GYSEV tájékoztatása szerint az időjárási körülmények miatt több járat jelentős késéssel közlekedik.