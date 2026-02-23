Hazudj nagyot, tagadd kétszeres erővel

A Tisza Párt a folyamatos és állhatatos hazugság pártja, ez már nem is kérdés. Magyar Péter és brigádja legalább ebben következtes és nem hibázik. Talán fogadalom is köti a zsebmessiást, hogy semmiképpen se mondjon igazat, mert nem hoz szerencsét, fene tudja. Az biztos, hogy akkor is hazudik, amikor nem kell, aztán szánalmas és gyomorforgató módon tagadja a tagadhatatlant. Ez történt most is, amikor azt kamuzta, hogy 250 ezer ajánlást gyűjtött össze szombat délig. Nem gondolta, hogy saját csapdájába esik, mert ugyan a Nemzeti Választási Iroda valóban ötszáz ajánlásig számolja a beérkező íveket, ám attól még a leadott ajánlások számát ki lehet kérni közérdekű adatigényléssel. Ez történt szombaton is, ahol aztán kiderült, hogy a Fidesz 196 ezer ajánlást gyűjtött estig, a Tisza Párt pedig 110 ezret. A hazugság már megszokott, a tagadás is és volt még egy komponens: a baloldali cselédsajtó. Ne hazudj annyi, Peti, megárt az egészségnek is.

Ne hazudj annyi, Peti!

Hazudj rendületlenül, tiszás!

Nincs megállás tehát, a felelőtlen nagyotmondás miatt megint bajba került a pannon Caligula, ám jött a negyedik hadoszlop, a cselédsajtó. A Telex, a 24.hu, a 444 és a többi Stockholm-szindrómás propagandasajtó gyorsan megpróbálta a kármentést. Igencsak izzadtságszagú lett a vergődés, de arra jó volt, hogy akinek szeme van, lássa, és akinek füle van, hallja, hogy a magát függetlennek hazudó brigádok kőkeményen nyomják a Tisza Párt és Magyar Péter szekerét. Akkor is, ha éppen Dunába akarja lökdösni őket vagy megvető módon kommentel nekik. A bődületes hazugság és annak tagadása egy újabb pánikpont a zsebmessiás életében, aki nagyot akart mondani a kampány első napján és megint úgy járt, mint azon a híres estén, amikor összerondított gatyával tántorgott Budapest belvárosában, miután kidobták a szórakozóhelyről. Buli, balhé, hazugság, drogos partyk, készül a működőképes Szeretetország. Mi lesz vajon a következő hazugság?