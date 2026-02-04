Példátlan összefogást indított Mága Zoltán újévi koncertsorozata

A koncertsorozat nem csupán zenei élményt kínált: minden egyes állomáson helyi kórházak, gyermekosztályok, rászoruló gyermekek és intézmények részesültek támogatásban. Mága Zoltán hegedűművész hangsúlyozta: egy nemzet ereje abban mérhető, miként gondoskodik a legkiszolgáltatottabbakról. „Minden gyermek – bárhol is születik – ugyanazt az esélyt és figyelmet érdemli” – fogalmazott – írja a Tények.

Több mint 100 millió forint gyűlt össze, amit a hegedűművész jótékonysági célokra ajánlott fel

Fotó: Muzslay Péter/Somogyi Hírlap

Ismét óriási érdeklődés volt a hegedűművész koncertjeire

A turné január 1-jén indult dupla előadással a Papp László Budapest Sportarénában, majd Debrecen, Kaposvár, Tata, Veszprém, Zalaegerszeg, Sopron, Győr, Miskolc, Szeged, Nyíregyháza és számos további város következett. A koncertmisszió a határokon túl is folytatódott: Révkomáromban, Kolozsváron és Szabadkán is telt ház fogadta az előadásokat.

A jótékonysági támogatások között szerepelt életmentő orvosi műszerek beszerzése több kórház gyermekosztálya számára, korszerű lélegeztetőgép átadása Székesfehérváron, valamint hozzájárulás egy koraszülött mentőautó megvásárlásához Veszprémben.

Több civil szervezet és gyermekvédelmi intézmény is milliós támogatásban részesült, összességében meghaladva a 100 millió forintos segítséget. Az estek művészi rangját emelte, hogy a magyar kulturális élet meghatározó alakjai is színpadra léptek. A Nemzet Színészei és neves színművészek mellett világhírű operaénekesek is közreműködtek. A koncertek fontos része volt az emlékezés: a Schindler listája dallamaival a művész és közönsége közösen tisztelgett a történelem ártatlan áldozatai előtt. Mága Zoltán következetesen kiáll az emberi méltóság védelme mellett, és elutasítja a gyűlölet és kirekesztés minden formáját. A koncertsorozat Szolnokon, a művész szülővárosában zárult. A dupla előadás során közel ötezer néző ünnepelte a hegedűművészt, aki a délutáni koncertet a közszolgálatban dolgozóknak ajánlotta fel köszönetképpen áldozatos munkájukért. A záróesten újabb jótékonysági vállalás is elhangzott:

a Hetényi Géza Kórház Gyermekosztálya számára új életmentő műszer beszerzését jelentette be, valamint egy új, százállomásos koncertmisszió elindítását.

Egy nemzet valódi ereje nem a szavakban, hanem a tettekben mérhető – abban, hogyan vállal felelősséget a jövő nemzedékéért és a rászorulókért, és miként képes közösségként, békében és egymást segítve cselekedni

– fogalmazott a művész. A januári koncertsorozat pedig sokak számára bizonyította: a zene képes közösséget építeni, hidat verni és valódi segítséget nyújtani. Az Origo korábban arról írt, hogy Mága Zoltán fontos üzenetet adott át.