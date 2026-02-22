Hegyi Barbara családi kincse mindenkit megdöbbentett

Hegyi Barbara csúnyán alulbecsülte a családi kincs értékét a Kincsvadászok VIP legújabb adásában. A Jászai Mari-díjas színművész egy különleges tarsolyt hozott magával, amelyről hamar kiderült, hogy igazi múzeumi darab, és értéke messze meghaladja a várakozásait – írja a Blikk.

Hegyi Barbara alulbecsülte a műtárgy értékét – Fotó: Instagram/@hegyibarbaraofficial

Hegyi Barbara alulbecsülte a műtárgy értékét

A tárgy eredetileg Hegyi Barbara dédnagymamájáé lehetett, 1928-as aukcióból származik, jelenleg azonban a nagynénjéé, aki Bécsben él. Meggyesi Balázs szakértő azonnal felfigyelt a kézzel készült, ezüstszálakkal díszített tarsolyokra, amelyek mindkét oldalon figurás mintázatot viselnek, és a japán kultúrát idézik. A második szütyő acél felső részén szarvas és papagájszerű állat látható, a korabeli mediterrán hangulatot idézve.

Bár Hegyi Barbara 150 ezer forintot gondolt reálisnak, Balázs szerint az értéke alsó hangon 500–600 ezer forint, hiszen közel 300 éves, igazi antik kincs.

Rendkívüli közleményt adott ki a TV2 az egyik népszerű műsoráról

VIP epizódokkal tér vissza a népszerű műsor a TV2-n. Ezúttal sztárok értékei kerülnek a Kincsvadászok kalapácsai alá.