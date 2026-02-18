Figyelmeztetést adott ki az Operatív Törzs: durva hétvége várható

A hideg időjárás kapcsán az Operatív Törzs részletesen tájékoztat a várható változásokról. Magyarország több térségében hó, csapadék és jelentős hőmérséklet-csökkenés várható a következő napokban.

Hideg időjárás: Az előrejelzések szerint néhány napra visszatér a tél (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Az Operatív Törzs felhívja a figyelmet, hogy a meteorológiai előrejelzések szerint csütörtök hajnalban a Dunántúlon havazás, havas eső, ónos eső is előfordulhat. Délelőtt Budapesten és az Északi-középhegységben várható havazás, havas eső, majd eső. Budapesttől délre minimális, a fővárostól északra azonban 5 centimétert meghaladó friss hó is hullhat. Az Északi-középhegységben 3-8 centiméter, az északi határon akár 10 centiméter hó is várható.

Csütörtök délután délnyugat felől 10-20 milliméter csapadék várható, ennek halmazállapota az előrejelzések szerint egyelőre bizonytalan.

Péntek hajnalban északnyugat felől havas eső, hó várható, a Dunántúl északi részén 10-20 centiméter hó is eshet, Vas és Győr-Moson-Sopron vármegyékben akár ezt meghaladó mennyiség is. Pénteken északkeleten és a Dunántúlon viharos szélre lehet számítani, ami akár hófúvást is okozhat. Szombat hajnalban -10, -15 Celsius-fok sem kizárt.

Az Operatív Törzs mindenkit arra kér, hogy indulás előtt tájékozódjon az aktuális meteorológiai helyzetről a Met.hu oldalon, az útviszonyokról pedig az Útinform oldalán.

Ahol ónos eső, vagy hófúvás miatt meteorológiai riasztás lenne érvényben, ott, aki teheti, inkább ne induljon útnak.

Használják a katasztrófavédelem ingyenesen letölthető tájékoztató alkalmazását a VÉSZ-t.

Aki autóval indul el, kizárólag a téli útviszonyokra felkészített járművel tegye ezt meg. Az autóba érdemes némi élelmiszert, egy palack ivóvizet és egy kabátot is bekészíteni. Indulás előtt a havat az egész járműről le kell takarítani, nem csak a szélvédőkről. Aki bajba jutott embert, sérült közművet lát, hívja a 112-es segélyhívó számot.

Ha valahol a közművek sérülése miatt huzamosabb időn át kiesne fűtés és a lakóházak lehűlnek, ott a katasztrófavédelem az önkormányzattal közösen melegedőhelyeket nyit meg.

Ha egy település, vagy településrész átmenetileg megközelíthetetlenné válna, a készenléti szervek gondoskodni fognak az emberek ellátásáról – olvasható az Operatív Törzs sajtóközleménéyben.