Állandóan hideg a lába? Ezek a leggyakoribb okok

A hideg lábak sokaknál mindennapos kellemetlenséget jelentenek, mégis gyakran többről van szó egyszerű fázásnál. Bár elsőre ártalmatlannak tűnhet, a tartósan hideg végtagok hátterében gyakran keringési vagy életmódbeli okok állnak. Jó hír, hogy több egyszerű, otthon is alkalmazható módszer segíthet javítani a helyzeten, és nemcsak a komfortérzetet, hanem a lábak egészségét is kedvezően befolyásolhatja.

Hideg lábak: ezért maradnak jéghidegek még meleg lakásban is

Fotó: simon / Unsplash

Mi állhat a hideg lábak hátterében?

A lábfej a keringési rendszer egyik „végpontja”, ezért különösen érzékenyen reagál a véráramlás változásaira. Ha a keringés lelassul, a szervezet elsősorban a létfontosságú szervek ellátását biztosítja, a végtagok rovására.

A hideg lábak gyakran összefüggésbe hozhatók:

alacsony vérnyomással,

vérszegénységgel,

pajzsmirigy-alulműködéssel,

tartós stresszel vagy mozgáshiánnyal.

A mozgás az egyik legjobb természetes „melegítő”

A rendszeres, akár rövid ideig tartó mozgás is látványosan javíthatja az alsó végtagok vérellátását. Egy tempós séta, néhány perc bokakörzés, lábujjhegyre emelkedés vagy helyben járás segíti a vér visszaáramlását, és csökkenti a hidegérzetet.

A mindennapos testmozgás hosszabb távon is javítja a perifériás keringést, így a hideg lábak panasza is enyhülhet.

Fotó: Gustavo Fring / Pexels

Nem mindegy, mit visel a lábán

Sokan vastag zoknival próbálják ellensúlyozni a hidegérzetet, ám a túl szoros zokni vagy cipő épp az ellenkező hatást válthatja ki.

A szorító ruhadarabok akadályozzák a vér szabad áramlását, ami tovább rontja a keringést.

Érdemes jól szellőző, természetes anyagból készült, de nem szorító lábbelit választani, és arra is figyelni, hogy az egész test melegen maradjon – a hőháztartás ugyanis egységes rendszerként működik.

Fotó: Nynne Schrøder / Unsplash

A meleg lábfürdő gyors enyhülést hozhat

A langyos-meleg vízben végzett lábfürdő ellazítja az ereket, serkenti a keringést, és rövid időn belül csökkentheti a hidegérzetet. Fontos azonban, hogy a víz ne legyen túl forró, mert az érzékeny ereknek árthat.

A rendszeres, kellemes hőmérsékletű lábfürdő sokaknál hatékony megoldás a hideg lábak ellen.