Állandóan hideg a lába? Ezek a leggyakoribb okok

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Sokan tapasztalják, hogy a lábuk még fűtött lakásban, vastag zokniban is hideg marad. Mutatjuk, mi állhat a hideg lábak hátterében, és mit lehet tenni ellene.
vérkeringésegészségéletmódfázás

A hideg lábak sokaknál mindennapos kellemetlenséget jelentenek, mégis gyakran többről van szó egyszerű fázásnál. Bár elsőre ártalmatlannak tűnhet, a tartósan hideg végtagok hátterében gyakran keringési vagy életmódbeli okok állnak. Jó hír, hogy több egyszerű, otthon is alkalmazható módszer segíthet javítani a helyzeten, és nemcsak a komfortérzetet, hanem a lábak egészségét is kedvezően befolyásolhatja.

Hideg lábak: ezért maradnak jéghidegek még meleg lakásban is
Fotó: simon / Unsplash

Mi állhat a hideg lábak hátterében?

A lábfej a keringési rendszer egyik „végpontja”, ezért különösen érzékenyen reagál a véráramlás változásaira. Ha a keringés lelassul, a szervezet elsősorban a létfontosságú szervek ellátását biztosítja, a végtagok rovására.
A hideg lábak gyakran összefüggésbe hozhatók:

  • alacsony vérnyomással,
  • vérszegénységgel,
  • pajzsmirigy-alulműködéssel,
  • tartós stresszel vagy mozgáshiánnyal.

A mozgás az egyik legjobb természetes „melegítő”

A rendszeres, akár rövid ideig tartó mozgás is látványosan javíthatja az alsó végtagok vérellátását. Egy tempós séta, néhány perc bokakörzés, lábujjhegyre emelkedés vagy helyben járás segíti a vér visszaáramlását, és csökkenti a hidegérzetet.

A mindennapos testmozgás hosszabb távon is javítja a perifériás keringést, így a hideg lábak panasza is enyhülhet.

A mozgás az egyik legjobb természetes melegítő
Fotó: Gustavo Fring / Pexels

Nem mindegy, mit visel a lábán

Sokan vastag zoknival próbálják ellensúlyozni a hidegérzetet, ám a túl szoros zokni vagy cipő épp az ellenkező hatást válthatja ki. 

A szorító ruhadarabok akadályozzák a vér szabad áramlását, ami tovább rontja a keringést.

Érdemes jól szellőző, természetes anyagból készült, de nem szorító lábbelit választani, és arra is figyelni, hogy az egész test melegen maradjon – a hőháztartás ugyanis egységes rendszerként működik.

Sokan vastag zoknival próbálják ellensúlyozni a hidegérzetet
Fotó:  Nynne Schrøder  / Unsplash

A meleg lábfürdő gyors enyhülést hozhat

A langyos-meleg vízben végzett lábfürdő ellazítja az ereket, serkenti a keringést, és rövid időn belül csökkentheti a hidegérzetet. Fontos azonban, hogy a víz ne legyen túl forró, mert az érzékeny ereknek árthat.
A rendszeres, kellemes hőmérsékletű lábfürdő sokaknál hatékony megoldás a hideg lábak ellen.

A meleg lábfürdő gyors enyhülést hozhat
Fotó: C WC / Unsplash

A stressz a lábak keringésére is hatással van

Tartós stressz hatására az erek összehúzódnak, ami rontja a perifériás keringést. Nem véletlen, hogy feszült időszakokban a hideg végtagok panasza gyakran felerősödik.
Relaxációs technikák, légzőgyakorlatok vagy akár egy rövid séta is segíthet oldani a feszültséget, és javítani a vérkeringést.

A tápanyaghiány sem ritka kiváltó ok

Vashiány, B12-vitamin-hiány vagy pajzsmirigyprobléma szintén hozzájárulhat a lábak állandó hidegérzetéhez. Ha a hideg lábak mellé fáradékonyság, sápadtság, hajhullás vagy koncentrációs nehézség társul, mindenképpen indokolt az orvosi kivizsgálás.
A háttérben álló hiányállapot rendezése sok esetben önmagában is javítja a panaszokat.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Ha a hideg lábak érzése tartósan fennáll, és fájdalommal, zsibbadással, elszíneződéssel vagy nehezen gyógyuló sebekkel társul, elengedhetetlen a kivizsgálás. Ezek a tünetek keringési vagy idegrendszeri betegségekre is utalhatnak.

Az eredeti cikk az Egészségkalauz oldalán jelent meg. 

