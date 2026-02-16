Magyarország legdurvább tele: rekordhideg és árvíz pusztított – videó

Magyarország történetének hidegrekordja 1940. február 16-ához kötődik: Görömbölytapolcán – amely ma Miskolc városrésze – mínusz 35 Celsius-fokot mértek. Ez az adat azóta is a legalacsonyabb hitelesen rögzített hőmérséklet az országban - tájékoztat a József Attila Könyvtár.

A hidegrekord évében a vastag hótakaró a mindennapi életet is átalakította - Fotó: Fortepan

Hidegrekord és a szervezett meteorológia kezdetei

Magyarországon 1888-ban alakult meg az Országos Meteorológiai és Földdelejességi Intézet, amely a rendszeres előrejelzések megszervezéséért felelt. A prognózisok 1889. július 16-tól jelentek meg a fővárosi napilapokban, kezdetben magyar és német nyelven, majd 1890-től kizárólag magyarul. Az előrejelzéseket távíró útján juttatták el vidékre, a Központi Távíróhivatal körözvény formájában továbbította az országos jelentéseket. A postahivatalok falára kifüggesztett táblákon tették közzé a friss adatokat; a századfordulóra már mintegy 350 hivatal vett részt ebben a rendszerben.

A zord tél meteorológiai adatai

Az 1939 december végétől 1940 március elejéig tartó, mintegy 73 napos időszakból 21 napon süllyedt a hőmérséklet mínusz 15 fok alá. Március 4-éig mindössze egyetlen nap volt fagymentes.

A hidegrekord idején a folyóparti csónakokat vastag hó és jég borította - Fotó: Fortepan

Dunai jégzajlás és árhullám

1940 márciusában a Dunán rendkívüli jégtorlódások alakultak ki. A zajlás Pozsonynál március 10-én, Gönyűnél 14-én, a visegrádi kanyarnál 16-án haladt tovább. Budapesten a vízszint +724 centiméterre emelkedett, ami 14 éve nem tapasztalt magasság volt. A honvéd légierő március 18–21. között bombázta a torlaszokat, hogy elősegítse a jég megindulását. Március 23-ára a Duna magyarországi szakasza jégmentessé vált - számol be az itthonrolhaza.hu.

Belvíz és pusztító következmények

A gyors felmelegedés és az újabb csapadék miatt a kisebb dunántúli vízfolyások – köztük a Kapos, a Sió és a Zala – vízszintje 100–120 centiméterrel haladta meg az addigi legmagasabb értékeket. Március 14-én egyszerre kilenc vasútvonalon szűnt meg a forgalom.

Az Alföldön a belvíz hatalmas területeket öntött el. Az 1940-es március–áprilisi árvizek mintegy 1,5 millió hold területet érintettek, 14 ezer lakóépületben és közel 300 hídnál keletkezett kár. A szakemberek tapasztalata szerint a legsúlyosabb károk a nem hajózható, kisebb folyókon jelentkeztek, amelyek árvízvédelme nem állami feladat volt. Az események hozzájárultak a későbbi területi vízügyi igazgatóságok megerősítéséhez.

A világon mért legmagasabb hőmérséklet 58 Celsius-fok volt, amelyet 1922. szeptember 13-án Líbiában, El-Aziziában jegyeztek fel. A legalacsonyabb értéket, mínusz 89,2 Celsius-fokot 1983. július 21-én az Antarktiszon, a Vosztok állomáson mérték.