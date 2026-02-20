Kiadták a narancs riasztást, több helyen óriási hó várható

Hófúvás veszélye miatt másodfokú riasztást adott ki Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala vármegye egyes járásaira a HungaroMet Nonprofit Zrt. péntek reggel.

Havazás, hófúvás Vas vármegyében - Fotó: Vaol

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták, az érintett járásokban a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet.

A meteorológiai szolgálat péntek éjfélig másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Győr-Moson-Sopron és Vas vármegyére havazás veszélye miatt, ugyanis a két vármegyében 24 óra alatt 20 centimétert meghaladó friss hó várható.

A többi dunántúli vármegyére, továbbá Bács-Kiskun vármegyére elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adtak ki havazás veszélye miatt, 12 óra alatt öt centiméternél több hó hullhat.

Péntekre Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala és Veszprém vármegyére másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki hófúvás veszélye miatt, a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet.

Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben gyenge hófúvás miatt Somogy, Tolna, Fejér, Komárom-Esztergom, továbbá Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.

A közlekedést is veszélyezteti a hófúvás

A meteorológiai előrejelzés szerint pénteken a Dunántúlon a havazás a nyugati területekről fokozatosan kiterjed a középső és a déli részekre is. Az esti, késő esti órákban a Duna-Tisza közének déli felén is számítani lehet kisebb havazásra, közben észak, északnyugat felől szűnik a havazás. Reggeltől késő estig ezeken a területeken általában 1-5 centiméter friss hó várható, de délnyugaton ennél több, akár 5-10 centiméter is eshet. Az éjszaka második felében a Dél-Dunántúlon, valamint az Alföldön fordulhat elő kisebb havazás.

Az északi, északkeleti szelet péntek estig elsősorban nyugaton, kisebb eséllyel esetleg északkeleten viharos, óránkénti 60-75 kilométeres lökések kísérhetik. Pénteken nyugaton az időnként viharos széllökések hatására tartósabban erős hófúvás alakulhat ki magasabb hótorlaszokat emelve. Az erős szél azonban a Dunántúl többi részén is hóátfúvásokat okozhat, majd estére veszít erejéből a szél, így gyengül a hófúvás is.