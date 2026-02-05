A szervezetek válasza erre az elmúlt években látványos volt. Elköteleződési platformok, wellbeing programok, juttatások és kampányok követték egymást. A befektetés nőtt, az eredmények mégis romlottak. Valami nem stimmel.

Hogyan válhatsz pótolhatatlanná az AI korszakában, amikor a munka már nem „motiválni akar” – Fotó: Jobinfo

Az elköteleződés ördögi köre

A modern munkahelyeken kialakult egy függőségi ciklus. A munkavállalók azt várják, hogy a vezetés „megoldja” a kultúrát. A vezetők pedig a felmérések eredményeire várnak, hogy megmondják, mit kellene megjavítani. Erre újabb küldetésnyilatkozatok, workshopok és kampányok születnek, miközben mindenki egy érzésre vár, amit valójában senki nem tud kívülről megadni.

Az eredmény cinizmus. Az emberek bólintanak, megírják az e-maileket, lájkolják a belső üzeneteket, majd csendben kihátrálnak. Hosszabb szünetekkel, fél szemmel figyelve az órát, csak a fizetésig számolva a napokat. Az egész mesterkéltnek érződik, mert az is.

Közben hozzászoktunk ahhoz a gondolathoz, hogy az elköteleződés felülről csorog le. Ha a vezetés jobb lenne, a kultúra inspirálóbb, a juttatások nagyobbak, akkor majd jól éreznénk magunkat. A munka így lassan életmód-szerződéssé vált, ahol nemcsak tisztességes fizetést, hanem értelmet, jóllétet, rugalmasságot és érzelmi biztonságot is elvárunk. Ezzel párhuzamosan a munka régi „valutái” – megbízhatóság, felelősségvállalás, konstruktív hozzáállás – háttérbe szorultak. Az elvárások és a hozzájárulás közötti rés egyre nőtt.

Miért nem oldja meg a problémát a váltás?

Ha ennyi rugalmasság és juttatás mellett is ennyire frusztráltak vagyunk, felmerül a kérdés: miért? Azért, mert az elköteleződés nem a tárgyalóban születik, hanem belül. A környezet számít, de nem helyettesíti az egyéni felelősséget. Munkahelyet lehet váltani, de ha az ember nem változik, az elégedetlenség vele megy tovább.

Az AI mint nagyító

Ez a felismerés most válik igazán elkerülhetetlenné a mesterséges intelligencia megjelenésével. Az AI már ma is elvégzi azokat a feladatokat, amelyekre évek óta panaszkodtunk. Adminisztráció, sablonos e-mailek, vállalati szólamok előállítása sokszor gyorsabban és jobban megy neki, mint nekünk. Ez kíméletlen kérdést tesz fel: mi marad?