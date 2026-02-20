Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Itt a nagy pofára esés – nincs egyetértés Brüsszelben, kiborult a bili

Ezt látni kell!

Orbán Viktor elmondta, miért fog az egész világ Magyarországra irigykedni

hóhelyzet

Így tört be a hóvihar az országba – látványos képeken a súlyos hóhelyzet

46 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Komoly fennakadásokat okozott a pénteken érkező intenzív havazás Nyugat-Magyarországon. A hóhelyzet több vármegyében is megbénította a közlekedést, buszbalesetek, útlezárások és vasúti késések nehezítik az utazást.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hóhelyzetútlezárásMagyarországbalesetek

A narancs riasztás mellett érkező téli front 20–30 centiméter friss havat hozott Vas, Győr-Moson-Sopron és Zala térségébe, tovább súlyosbítva a hóhelyzetet a nyugati országrészben. Az ónos utak és a hóátfúvások miatt számos baleset történt, az M85 és az M86 autóút több szakaszán latyakos, helyenként jeges a burkolat.

hóhelyzet
A hóhelyzetben több járat késéssel közlekedik
Fotó: Vaol.hu/ Giczi Sándor

Hány busz szenvedett balesetet a hóhelyzet miatt?

A jelentések szerint 16 VOLÁN-busz érintett balesetben a havas, jeges utakon, többségük árokba csúszott. A legsúlyosabb eset a 76-os főúton történt, ahol két ember súlyos – végtagtöréssel járó – sérülést, tíz utas pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. A mentést több helyen nehezítette a nehezen járható úthálózat.

Hol vannak útlezárások a hóhelyzet miatt?

Vas vármegyében, a 84-es főúton Sárvár térségében teljes útzárat rendeltek el egy keresztbe fordult kamion miatt. Kőszegen busz csúszott villanyoszlopnak, Horvátzsidány felé kidőlt fa akadályozta a forgalmat. Az M86 autóúton több szakaszon csak egy nyomvonalon lehet haladni, az M85 autóút Csorna térségében havas, latyakos. Sopronnál és a Sopron–Klingenbach határátkelőnél forgalomkorlátozást vezettek be a rendkívüli időjárás miatt.

A képre kattintva galéria nyílik:

Februári hójelentés képekben: Vas, Zala, Kisalföld
Februári hójelentés képekben: Vas, Zala, Kisalföld
Februári hójelentés képekben: Vas, Zala, Kisalföld
Februári hójelentés képekben: Vas, Zala, Kisalföld
Februári hójelentés képekben: Vas, Zala, Kisalföld
Februári hójelentés képekben: Vas, Zala, Kisalföld
Februári hójelentés képekben: Vas, Zala, Kisalföld
Februári hójelentés képekben: Vas, Zala, Kisalföld
Februári hójelentés képekben: Vas, Zala, Kisalföld
Februári hójelentés képekben: Vas, Zala, Kisalföld
Februári hójelentés képekben: Vas, Zala, Kisalföld
Februári hójelentés képekben: Vas, Zala, Kisalföld
Februári hójelentés képekben: Vas, Zala, Kisalföld
Februári hójelentés képekben: Vas, Zala, Kisalföld
Februári hójelentés képekben: Vas, Zala, Kisalföld
Februári hójelentés képekben: Vas, Zala, Kisalföld
Februári hójelentés képekben: Vas, Zala, Kisalföld, VASZALAKISALFÖLDHÓ
Galéria: Februári hóvihar képekben: látványos fotókon a hirtelen jött havazás
1/18
Hóhelyzet Celldömölk térségében

Hogyan járnak a vonatok a havazásban?

A vasúti közlekedésben is jelentős fennakadások vannak. A Mávinform és a GYSEV tájékoztatása szerint több járat késéssel közlekedik a befagyott váltók, valamint a sínpályára dőlt fák miatt.

Az utazóknak azt javasolják, hogy aki teheti, halassza el az indulást, különösen Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron vármegyékben.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!