Szigorúbb horgászverseny szabályok léptek életbe Magyarországon

A horgászverseny szabályok módosítását a Magyar Országos Horgász Szövetség vezette be. A döntés értelmében 2026-tól egységesebb és szigorúbb szabályok lesznek a horgászversenyeken.

Új szabályok a magyar horgászversenyeken (illusztráció) Fotó: Laura Stanley/pexels

Horgászverseny szabályok: alkohol és tudatmódosító szerek tilalma

Az új horgászverseny szabályok egyik legfontosabb eleme, hogy a verseny teljes időtartama alatt tilos az alkohol fogyasztása.

A versenyhorgászat során a résztvevők sem alkoholt, sem kábítószert nem fogyaszthatnak, és csak olyan állapotban lehetnek jelen, amely alkalmassá teszi őket a versenyzésre.

A szabályozás a helyszíni regisztrációtól egészen az eredményhirdetésig érvényes. Ez azt jelenti, hogy az alkohol horgászversenyen semmilyen formában nem elfogadott.

Dohányzás a horgászversenyen: újabb korlátozások

A dohányzási szabályok is jelentősen szigorodtak a horgászversenyeken. A versenyzők rajthelye körül, valamint a horgászhelyek 15 méteres körzetében teljes mértékben tilos a dohányzás.

A módosítás célja, hogy a versenyeken részt vevő horgászok, különösen a fiatalabb korosztályok zavartalan környezetben vehessenek részt a horgászatban.

Az új előírások a horgászversenyeken való díjazás rendszerét is érintik. A szabályzat szerint kiemelt figyelmet kapnak a gyermekek, az utánpótláskorúak, a hölgyek és a fogyatékkal élők.

A MOHOSZ hangsúlyozta, hogy a sportszerűség és a halvédelem elsődleges szemponttá vált. Ennek részeként sporttal összeegyeztethetetlen ajándékok – például alkoholtartalmú italok, dohánytermékek vagy tiltott horgászeszközök – már nem adhatók át a versenyeken.

A módosított horgászverseny szabályok célja egy biztonságosabb, tisztább és átláthatóbb versenyhorgászat kialakítása. A változtatások a horgászok felelősségét és a horgászversenyek szakmai színvonalát egyaránt erősítik. A Magyar Országos Horgász Szövetség szerint az új rendszer hosszú távon a halvédelem és a sportszerű horgászat érdekeit szolgálja – számolt be a Sonline.hu.

