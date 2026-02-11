Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyinhoz titokzatos repülőgép indulhat – kiderült, kik ülhetnek rajta

Fontos

Robbanás történt a Parlamentnél – drámai felvételek

Horváth Csenge

Horváth Csengét eljegyezték? Lebukhatott a párductestű fiatal sztár

34 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hónapokkal ezelőtt jelentette be terhességét, most pedig egy elejtett mondat indította be a találgatásokat. Horváth Csenge egy közösségi oldalon tett megjegyzése sokak szerint többet sejtet, mint egy ártatlan poén. A fiatal modell és párja jelenleg első közös gyermeküket várják, kapcsolatuk pedig szemmel láthatóan komoly szakaszba lépett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Horváth Csengepárkapcsolateljegyzés

Horváth Csenge az utóbbi időszakban nemcsak ismert édesanyja miatt kerül reflektorfénybe, hanem saját magánélete miatt is. A 22 éves modell párjával, Barabás Ottóval korábban a Legénybúcsú premierjén mutatkozott először a nyilvánosság előtt, azóta pedig egyre többen figyelik kapcsolatuk alakulását.

Horváth Csenge, HorváthCsenge, Fésűs Nelly lánya
Horváth Csenge jelenleg első gyermekét várja
Fotó: Szabolcs László

Mit mondott pontosan Horváth Csenge?

A találgatások egy TikTok-komment után indultak el. Schumacher Vanda egy hokimeccsről posztolt videót, amely alá Horváth Csenge ezt írta:
„Nem véletlenül megyek hozzá egy volt hokishoz…”

Fontos hangsúlyozni, hogy hivatalos megerősítés nem érkezett az eljegyzésről. A közösségi médiában tett kijelentés önmagában nem bizonyít semmit, ugyanakkor elegendő volt ahhoz, hogy a rajongók és követők találgatni kezdjenek.

Cs.enge eljegyzés
by u/Viola0023 in talk_hunfluencers

Fésűs Nelli hónapokkal ezelőtt jelentette be, hogy gyermeket vár. Horváth Csenge azóta többször beszélt arról, hogy kiegyensúlyozott és boldog időszakot él meg. A pár jelenleg a szülői örömökre készül, miközben a nyilvánosság figyelme is rájuk irányul.

@vandaschumacher Kommentbe csak képeket 🙏🏻#hockey #heatedrivalry ♬ som original - 𝑑𝑖𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟

Horváth Csenge cicit villantott - forró képek!

Horváth Csenge régóta nem csak híres édesanyja miatt vonzza a tekinteteket, hanem modellként is sikeres karriert épít. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!