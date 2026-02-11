Horváth Csengét eljegyezték? Lebukhatott a párductestű fiatal sztár

Horváth Csenge az utóbbi időszakban nemcsak ismert édesanyja miatt kerül reflektorfénybe, hanem saját magánélete miatt is. A 22 éves modell párjával, Barabás Ottóval korábban a Legénybúcsú premierjén mutatkozott először a nyilvánosság előtt, azóta pedig egyre többen figyelik kapcsolatuk alakulását.

Horváth Csenge jelenleg első gyermekét várja

Fotó: Szabolcs László

Mit mondott pontosan Horváth Csenge?

A találgatások egy TikTok-komment után indultak el. Schumacher Vanda egy hokimeccsről posztolt videót, amely alá Horváth Csenge ezt írta:

„Nem véletlenül megyek hozzá egy volt hokishoz…”

Fontos hangsúlyozni, hogy hivatalos megerősítés nem érkezett az eljegyzésről. A közösségi médiában tett kijelentés önmagában nem bizonyít semmit, ugyanakkor elegendő volt ahhoz, hogy a rajongók és követők találgatni kezdjenek.

Fésűs Nelli hónapokkal ezelőtt jelentette be, hogy gyermeket vár. Horváth Csenge azóta többször beszélt arról, hogy kiegyensúlyozott és boldog időszakot él meg. A pár jelenleg a szülői örömökre készül, miközben a nyilvánosság figyelme is rájuk irányul.

Horváth Csenge régóta nem csak híres édesanyja miatt vonzza a tekinteteket, hanem modellként is sikeres karriert épít.