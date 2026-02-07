Elindult a hóvirágszezon: itt találhatja meg Magyarország legszebb virágmezőit

A hóvirág szezonja Magyarországon február és március környékére esik. A hóvirág elsősorban nedves talajú, lombhullató erdőkben, patakvölgyekben, ligetes területeken érzi jól magát. Jó hír, hogy nem szükséges hosszú utazást tervezni, hiszen az ország több régiójában is találhatók ismert lelőhelyek.
Hóvirág lelőhelyek Magyarország különböző pontjain
Az alábbi helyszínek évek óta kedvelt célpontjai azoknak, akik szeretnék élőben megcsodálni a kora tavaszi virágokat, a természetes szépségeit.
Alcsúti Arborétum – a legismertebb hóvirágmező
Az Alcsúti Arborétumot sokan a magyarországi hóvirágzás egyik fellegvárának tartják. Jó években hatalmas területeken borítják hófehér virágok a park alját. Bár a látogatás időjárásfüggő, a látvány rendszerint felejthetetlen.
Bükk hegység – hóvirág az erdők mélyén
A Bükk árnyas, hűvös erdőiben több helyen is megjelenik a hóvirág, különösen patakok mentén és völgyekben. Egy kellemes túra során gyakran egészen váratlanul bukkan fel egy-egy virágmező.
Mecsek – korai tavasz a déli tájakon
A Mecsekben a déli fekvésű területeken sokszor korábban indul a vegetáció, így a hóvirág is hamarabb megjelenhet. Erdős túraútvonalak mentén, csendes völgyekben érdemes nyitott szemmel járni.
Őrség – természetközeli élmény
Az Őrség változatos erdői és kaszálórétjei szintén ideális élőhelyet biztosítanak a hóvirág számára. A kevésbé zsúfolt területek miatt itt igazán nyugodt környezetben lehet gyönyörködni a virágzásban.
Érdekesség: amit a hóvirágról sokan nem tudnak
A hóvirág nemcsak a tavasz első hírnöke, hanem védett növény Magyarországon.
Leszedése tilos, természetvédelmi értéke jelentős, szálanként 10 ezer forint.
Éppen ezért a legjobb, ha fényképezőgéppel vagy csak emlékként visszük magunkkal a látványt, és meghagyjuk a virágokat természetes környezetükben.
Az eredeti cikk a FEOL oldalán olvasható.
Kapcsolódó tartalmak:
Akár börtönbe is mehet, aki leszakít egy hóvirágot
Előbújtak a hóvirágok, az arborétumokban akár egész mezőket is látni. Sokan nem tudják, hogy akár börtönbüntetést is lehet kapni, ha valaki letépi ezt a csodaszép virágot.
Csodálatos látvány a hófehér virágmező Alcsúti Arborétumban
Megjelentek a tavasz első hírnökei, búcsúzik a tél.