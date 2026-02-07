Elindult a hóvirágszezon: itt találhatja meg Magyarország legszebb virágmezőit

A hóvirág szezonja Magyarországon február és március környékére esik. A hóvirág elsősorban nedves talajú, lombhullató erdőkben, patakvölgyekben, ligetes területeken érzi jól magát. Jó hír, hogy nem szükséges hosszú utazást tervezni, hiszen az ország több régiójában is találhatók ismert lelőhelyek.

Hóvirág: ezek Magyarország legszebb lelőhelyei kora tavasszal

Fotó: Kate Cullen / Unsplash

Hóvirág lelőhelyek Magyarország különböző pontjain

Az alábbi helyszínek évek óta kedvelt célpontjai azoknak, akik szeretnék élőben megcsodálni a kora tavaszi virágokat, a természetes szépségeit.

Alcsúti Arborétum – a legismertebb hóvirágmező

Az Alcsúti Arborétumot sokan a magyarországi hóvirágzás egyik fellegvárának tartják. Jó években hatalmas területeken borítják hófehér virágok a park alját. Bár a látogatás időjárásfüggő, a látvány rendszerint felejthetetlen.

Bükk hegység – hóvirág az erdők mélyén

A Bükk árnyas, hűvös erdőiben több helyen is megjelenik a hóvirág, különösen patakok mentén és völgyekben. Egy kellemes túra során gyakran egészen váratlanul bukkan fel egy-egy virágmező.

Mesébe illő hóvirágmező

Fotó: Ian McDonald / Unsplash

Mecsek – korai tavasz a déli tájakon

A Mecsekben a déli fekvésű területeken sokszor korábban indul a vegetáció, így a hóvirág is hamarabb megjelenhet. Erdős túraútvonalak mentén, csendes völgyekben érdemes nyitott szemmel járni.

Őrség – természetközeli élmény

Az Őrség változatos erdői és kaszálórétjei szintén ideális élőhelyet biztosítanak a hóvirág számára. A kevésbé zsúfolt területek miatt itt igazán nyugodt környezetben lehet gyönyörködni a virágzásban.

Érdekesség: amit a hóvirágról sokan nem tudnak

A hóvirág nemcsak a tavasz első hírnöke, hanem védett növény Magyarországon.

Leszedése tilos, természetvédelmi értéke jelentős, szálanként 10 ezer forint.

Éppen ezért a legjobb, ha fényképezőgéppel vagy csak emlékként visszük magunkkal a látványt, és meghagyjuk a virágokat természetes környezetükben.

