Miért könnyebb ma HR-esnek lenni ott, ahol az IT jól működik?

A menedzselt IT szolgáltatások pontosan ezen a ponton hoznak fordulatot. Automatizálják az eszközök előkészítését, a hozzáférések kezelését és a HR-rendszerek közötti integrációkat, így a HR felszabadul a repetitív, technikai jellegű feladatok alól. Az eredmény nemcsak gyorsabb működés, hanem kiszámíthatóbb munkavállalói élmény is már az első naptól.

Jól működő IT háttérrel a HR adminisztráció helyett a stratégiai feladatokra koncentrálhat Fotó:Illusztráció/JobInfo

Miért támaszkodik egyre inkább a HR az IT-re?

A professzionális szolgáltató cégek működése gyors, ügyfélvezérelt és magas elvárásokkal terhelt. A HR gyakran az a terület, amelynek minden változást azonnal le kell követnie. Új belépők, távozó kollégák, eszközigények és jogosultságmódosítások folyamatosan szakítják meg a stratégiai munkát.

A menedzselt IT szolgáltatások ezt a terhelést csökkentik azzal, hogy egységesítik és automatizálják azokat a lépéseket, amelyek korábban manuálisan, csapatonként eltérően zajlottak. Ez különösen a hibrid munkavégzés elterjedésével vált kritikussá, ahol a munkavállalók nem egy helyről, nem egy időben és nem azonos eszközökkel dolgoznak.

Láthatatlan időrablók a HR mindennapjaiban

Sok szervezetnél a hatékonyságromlás nem látványos hibákból, hanem apró, állandó súrlódásokból fakad. A beléptetés folyamata csapatonként eltér, az eszközök késve érkeznek meg a távoli munkavállalókhoz, a megfelelőségi ellenőrzések pedig újra és újra manuális utánajárást igényelnek.

Ezek önmagukban kezelhető feladatok, együtt azonban jelentős időt és energiát vonnak el a HR-től. A menedzselt IT éppen ezekre a pontokra hoz rendszerszintű megoldást azzal, hogy egységes folyamatokat és automatizmusokat épít ki.

Beléptetés és kiléptetés stressz nélkül

Amikor a HR-rendszerek és az IT-folyamatok szorosan össze vannak hangolva, a beléptetés kiszámíthatóvá válik. Egy új munkavállaló rögzítése a HRIS-ben automatikusan elindíthatja a fiókok létrehozását, a jogosultságok kiosztását és az együttműködési eszközök előkészítését. Ez nemcsak gyorsabb indulást jelent, hanem kevesebb ad hoc problémát is a HR számára.

Ugyanez igaz a kiléptetésre. Az automatizált hozzáférés-megszüntetés azonnal lezárja a fiókokat, amint a HR rögzíti a távozást. Ez különösen fontos azoknál a cégeknél, ahol ügyféladatokkal és bizalmas információkkal dolgoznak. Egyetlen elmaradt jogosultság is valódi kockázatot jelenthet.