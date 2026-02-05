Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Figyelem! Orbán Viktor fontos üzenetet küldött

Ezt tudnia kell!

Azonnal hagyja abba, ha ilyet szed: veszélyes mérget itatnak a gyanútlan betegekkel

szervezet

Miért könnyebb ma HR-esnek lenni ott, ahol az IT jól működik?

56 perce
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A professzionális szolgáltató cégeknél a HR egyszerre több fronton harcol. Toborzás, beléptetés, kiléptetés, hibrid munkavégzés, adatvédelem és megfelelőség mind egyszerre kérnek figyelmet. Ilyen környezetben már apró fennakadások is gyorsan összeadódnak, és komoly hatékonyságvesztést okoznak. Egyre több szervezet ismeri fel, hogy a megoldás nem újabb HR-folyamatokban, hanem jobban szervezett IT háttérben rejlik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szervezeteszközhr

A menedzselt IT szolgáltatások pontosan ezen a ponton hoznak fordulatot. Automatizálják az eszközök előkészítését, a hozzáférések kezelését és a HR-rendszerek közötti integrációkat, így a HR felszabadul a repetitív, technikai jellegű feladatok alól. Az eredmény nemcsak gyorsabb működés, hanem kiszámíthatóbb munkavállalói élmény is már az első naptól.

Jól működő IT háttérrel a HR adminisztráció helyett a stratégiai feladatokra koncentrálhat.
Jól működő IT háttérrel a HR adminisztráció helyett a stratégiai feladatokra koncentrálhat Fotó:Illusztráció/JobInfo

Miért támaszkodik egyre inkább a HR az IT-re?

A professzionális szolgáltató cégek működése gyors, ügyfélvezérelt és magas elvárásokkal terhelt. A HR gyakran az a terület, amelynek minden változást azonnal le kell követnie. Új belépők, távozó kollégák, eszközigények és jogosultságmódosítások folyamatosan szakítják meg a stratégiai munkát.

A menedzselt IT szolgáltatások ezt a terhelést csökkentik azzal, hogy egységesítik és automatizálják azokat a lépéseket, amelyek korábban manuálisan, csapatonként eltérően zajlottak. Ez különösen a hibrid munkavégzés elterjedésével vált kritikussá, ahol a munkavállalók nem egy helyről, nem egy időben és nem azonos eszközökkel dolgoznak.

Láthatatlan időrablók a HR mindennapjaiban

Sok szervezetnél a hatékonyságromlás nem látványos hibákból, hanem apró, állandó súrlódásokból fakad. A beléptetés folyamata csapatonként eltér, az eszközök késve érkeznek meg a távoli munkavállalókhoz, a megfelelőségi ellenőrzések pedig újra és újra manuális utánajárást igényelnek.

Ezek önmagukban kezelhető feladatok, együtt azonban jelentős időt és energiát vonnak el a HR-től. A menedzselt IT éppen ezekre a pontokra hoz rendszerszintű megoldást azzal, hogy egységes folyamatokat és automatizmusokat épít ki.

Beléptetés és kiléptetés stressz nélkül

Amikor a HR-rendszerek és az IT-folyamatok szorosan össze vannak hangolva, a beléptetés kiszámíthatóvá válik. Egy új munkavállaló rögzítése a HRIS-ben automatikusan elindíthatja a fiókok létrehozását, a jogosultságok kiosztását és az együttműködési eszközök előkészítését. Ez nemcsak gyorsabb indulást jelent, hanem kevesebb ad hoc problémát is a HR számára.

Ugyanez igaz a kiléptetésre. Az automatizált hozzáférés-megszüntetés azonnal lezárja a fiókokat, amint a HR rögzíti a távozást. Ez különösen fontos azoknál a cégeknél, ahol ügyféladatokkal és bizalmas információkkal dolgoznak. Egyetlen elmaradt jogosultság is valódi kockázatot jelenthet.

Megfelelőség úgy, hogy közben nem lassul le a HR

A GDPR és az iparági szabályozások jelentős adminisztratív terhet rónak a HR-re, különösen az adatkezelés és a hozzáférések területén. A menedzselt IT szolgáltatások ebben is leveszik a terhet a csapatról azzal, hogy egységes eszközkörnyezetet, szabványos jogosultsági struktúrákat és auditálható folyamatokat biztosítanak.

Amikor minden eszköz azonos elvek szerint van konfigurálva, és minden munkavállaló ugyanazon életciklus mentén halad végig, a HR-nek nem kell folyamatosan ellenőriznie és javítania a rendszert. Ez nemcsak a megfelelést könnyíti meg, hanem csökkenti az általános működési kockázatot is.

Az IT háttér hatása a munkavállalói élményre

A munkavállalók számára az első benyomás gyakran technikai jellegű. Működik-e minden az első napon, megvan-e minden hozzáférés, gördülékeny-e a belépés. Ha ezek rendben vannak, az az egész szervezetről professzionális képet fest.

A menedzselt IT nem látványos, de stabil alapot ad ehhez az élményhez. A HR így valóban az emberekre, a fejlődésre és a megtartásra tud koncentrálni, nem pedig technikai tűzoltásra.

Miért válik ez egyre fontosabbá?

Ahogy a hibrid munkavégzés tovább fejlődik, a HR és az IT összefonódása elkerülhetetlenné válik. Azok a szervezetek, amelyek időben kialakítják ezt az együttműködést, előnybe kerülnek. Nemcsak hatékonyabban működnek, hanem biztonságosabbak, kiszámíthatóbbak és vonzóbbak is a munkavállalók számára.

Ha munkáltatóként szeretnéd hatékonyabban megszólítani és megtartani a megfelelő jelölteket, érdemes megjelenned a Jobinfo.hu felületén.

A tanulság egyértelmű: a jó HR-munka ma már nem választható el a jól működő IT háttértől. A menedzselt IT szolgáltatások nem elvesznek a HR szerepéből, hanem épp ellenkezőleg, teret adnak neki arra, amiben igazán erős.

Ha pedig érdekelnek a HR-hatékonyságról, munkaerőpiacról és employer brandingről szóló elemzések, olvasd a Jobinfo blog friss cikkeit is.

(x)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!