Lányai után halt a Skóciában eltűnt, majd holtan talált Huszti ikrek édesapja

A Huszti ikrek 2025. január 7-én tűntek el a skóciai Aberdeen városát átszelő Dee folyó közelében. Testüket több nappal később találták meg a vízben, ám annak ellenére, hogy a skót rendőrség hivatalosan balesetnek minősítette az ügyet, sokan még most sem hiszik el, hogy ez az igazi magyarázat.

A Huszti ikrek, Eliza és Henrietta holttestét tavaly januárban találták meg Aberdeenben, hétfőn az édesapjuk is elhunyt

Fotó: Bors

A Huszti ikrek édesapja megfázásra panaszkodott

Édesapjukat, Huszti Miklóst is meggyötörte két lányának elvesztése, nem beszélve a tragédia után következő ügyintézés nehézségeiről. A 63 éves férfi a körülményekhez képest megpróbált erős maradni, de csak ő tudhatta, mennyire viselte meg a két lány halála. Miklós néhány nappal ezelőtt tragikus hirtelenséggel, hétfőn elhunyt, írja a blikk.hu.

Múlt pénteken még megfázásra panaszkodott, de nem látszott, hogy komoly baja lenne Aztán egyre rosszabbul lett, úgy tudjuk, a tragikus napon lefeküdt aludni, hogy megpróbálja kipihenni a betegséget, de már nem kelt fel többé

– számolt be a lapnak egy hozzátartozó.

Az édesapa messze nyugszik majd lányaitól: otthonának, Tornyospálcának a temetőjében helyezik örök nyugalomra, Eliza és Henrietta pedig a Pest vármegyei Monor sírkertjében nyugszik.

