Brutális fagy csap le a hétvégén, -18 fok is jöhet!

A hétvége első napján jelentős fordulatot vesz az időjárás, és nemcsak a csapadék, hanem a hőmérséklet miatt is érdemes felkészülni. Szombaton akár -18 fokig is süllyedhet a hőmérséklet a fagyzugos területeken – tájékoztat a HungaroMet.

időjárás

Fotó: Unsplash

Időjárás: jön a felhősödés és az újabb csapadékhullám

Délkeleten fokozatosan megszűnik a csapadék, és napközben alapvetően napos időre számíthatunk.

A derűsebb órák azonban nem tartanak ki estig, nyugat, északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a nap vége felé ismét nő a vegyes csapadék – eső, havas eső, hó – kialakulásának esélye.

A délire forduló szél többfelé megélénkülhet, ami a hőérzetet tovább rontja, különösen a hidegebb, nyílt területeken. A szélcsendes, hóval borított tájakon viszont épp a gyenge légmozgás miatt hűlhet le extrém módon a levegő.

