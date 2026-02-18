Brutális fagy csap le a hétvégén, -18 fok is jöhet!

Hírlevél
Szombaton markáns lehűlés és változékony fordulat alakítja a nap menetét, a reggeli órákban többfelé erős fagy várható. Az időjárás különösen a havas, szélcsendes tájakon lehet szélsőséges, ahol akár -18 fokig is süllyedhet a hőmérséklet. Napközben átmeneti napsütés érkezik, estére azonban ismét megnő a felhőzet és a vegyes csapadék esélye.
A hétvége első napján jelentős fordulatot vesz az időjárás, és nemcsak a csapadék, hanem a hőmérséklet miatt is érdemes felkészülni. Szombaton akár -18 fokig is süllyedhet a hőmérséklet a fagyzugos területeken – tájékoztat a HungaroMet.

Fotó: Unsplash

Időjárás: jön a felhősödés és az újabb csapadékhullám

Délkeleten fokozatosan megszűnik a csapadék, és napközben alapvetően napos időre számíthatunk. 

A derűsebb órák azonban nem tartanak ki estig, nyugat, északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és a nap vége felé ismét nő a vegyes csapadék – eső, havas eső, hó – kialakulásának esélye.

A délire forduló szél többfelé megélénkülhet, ami a hőérzetet tovább rontja, különösen a hidegebb, nyílt területeken. A szélcsendes, hóval borított tájakon viszont épp a gyenge légmozgás miatt hűlhet le extrém módon a levegő.

Az éjszakai minimumok általában -12 és -5 fok között alakulnak, de a havas, fagyzugos helyeken -18 fok sem kizárt. Napközben -3 és +5 fok közötti csúcsértékek várhatók, ugyanakkor a szélcsendes, havas vidékeken egész nap fagypont alatt maradhat a hőmérséklet.

Időjárás-érzékenység: ha gyakran fáj a feje, lehet, hogy már Ön is érintett

Hirtelen lezuhan a hőmérséklet, fúj a szél, pár óra alatt tíz fokot is esik a hőmérséklet – sokaknak ez nemcsak kellemetlen, hanem egyenesen életveszélyes. Az időjárás-érzékenység ma már több millió magyart érint.

Ön is megérzi a frontokat? Szavazzon, melyik viseli meg jobban!

Sokan tapasztalják, hogy az időjárási frontok hatással vannak közérzetükre: fejfájás, fáradtság, ízületi fájdalmak vagy akár vérnyomás-ingadozás is jelentkezhet. Önre inkább a melegfront vagy a hidegfront van negatív hatással? Esetleg mindkettő vagy egyik sem? Szavazzon!

 

